Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
domingo, 3 de mayo de 2026, 16:00
Belgrano Vs Sarmiento
Belgrano Vs Sarmiento Foto: Canal 26

¿A qué hora juegan Belgrano vs. Sarmiento, por Torneo Apertura 2026?

El partido se juega este Domingo, 03/05/2026, a partir de las 16:00hs.
El encuentro tendrá lugar en el estadio Julio César Villagra, ubicado en Córdoba.

¿Por dónde ver en vivo Belgrano vs. Sarmiento, por Torneo Apertura 2026?

El encuentro entre Belgrano y Sarmiento se podrá ver en directo por TNT Sports, disponible en televisión en directo.
Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.

¿Quién es el árbitro de Belgrano vs. Sarmiento, por Torneo Apertura 2026?

El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro Gariano, Andrés, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.

Canal 26 les trae la transmisión de un partido imperdible: Belgrano recibe a Sarmiento por Torneo Apertura 2026, en un duelo que promete emociones de principio a fin. El escenario del encuentro es el estadio Julio César Villagra y el pitazo inicial se escuchará a las 16:00. ¡Sigue con nosotros el minuto a minuto!

Belgrano vs Sarmiento por Torneo Apertura 2026: Minuto a minuto en vivo

Así va la tabla de posiciones de Torneo Apertura 2026.

¿Quién transmite el partido de Belgrano y Sarmiento?

Canales de TV y streaming por países:

Argentina: TNT Sports se encarga de pasar el partido esta noche.

¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Belgrano vs. Sarmiento por la Torneo Apertura 2026.

Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Belgrano recibe a Sarmiento en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 16:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.

Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.