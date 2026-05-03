Belgrano vs. Sarmiento EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Apertura 2026
Sigue en directo el partido entre Belgrano y Sarmiento por el Torneo Apertura 2026: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.
¿A qué hora juegan Belgrano vs. Sarmiento, por Torneo Apertura 2026?
El partido se juega este Domingo, 03/05/2026, a partir de las 16:00hs.
El encuentro tendrá lugar en el estadio Julio César Villagra, ubicado en Córdoba.
¿Por dónde ver en vivo Belgrano vs. Sarmiento, por Torneo Apertura 2026?
El encuentro entre Belgrano y Sarmiento se podrá ver en directo por TNT Sports, disponible en televisión en directo.
Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.
¿Quién es el árbitro de Belgrano vs. Sarmiento, por Torneo Apertura 2026?
El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro Gariano, Andrés, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.
Belgrano vs Sarmiento por Torneo Apertura 2026: Minuto a minuto en vivo
Así va la tabla de posiciones de Torneo Apertura 2026.
¿Quién transmite el partido de Belgrano y Sarmiento?
Argentina: TNT Sports se encarga de pasar el partido esta noche.
¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Belgrano vs. Sarmiento por la Torneo Apertura 2026.
Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Belgrano recibe a Sarmiento en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 16:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.
Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.