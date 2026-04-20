Barracas Central Vs Belgrano Foto: Canal 26

¿A qué hora juegan Barracas Central vs. Belgrano, por Torneo Apertura 2026? El partido se juega este Lunes, 20/04/2026, a partir de las 15:00hs.

El encuentro tendrá lugar en el estadio Claudio Chiqui Tapia, ubicado en Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

¿Por dónde ver en vivo Barracas Central vs. Belgrano, por Torneo Apertura 2026? El encuentro entre Barracas Central y Belgrano se podrá ver en directo por ESPN Premium, disponible en televisión en directo.

Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.

¿Quién es el árbitro de Barracas Central vs. Belgrano, por Torneo Apertura 2026? El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro Lamolina, Nicolás, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.

Bienvenido a la transmisión en vivo del partido entre Barracas Central y Belgrano válido por Torneo Apertura 2026. Sigue nuestro minuto a minuto e infórmate de todas las incidencias del encuentro desde las 15:00, cuando comiencen las acciones en el estadio Claudio Chiqui Tapia de Ciudad Autónoma de Buenos Aires.