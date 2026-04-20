Barracas Central vs. Belgrano EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto de la Torneo Apertura 2026
Sigue en directo el partido entre Barracas Central y Belgrano por la Torneo Apertura 2026: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.
¿A qué hora juegan Barracas Central vs. Belgrano, por Torneo Apertura 2026?
El partido se juega este Lunes, 20/04/2026, a partir de las 15:00hs.
El encuentro tendrá lugar en el estadio Claudio Chiqui Tapia, ubicado en Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
¿Por dónde ver en vivo Barracas Central vs. Belgrano, por Torneo Apertura 2026?
El encuentro entre Barracas Central y Belgrano se podrá ver en directo por ESPN Premium, disponible en televisión en directo.
Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.
¿Quién es el árbitro de Barracas Central vs. Belgrano, por Torneo Apertura 2026?
El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro Lamolina, Nicolás, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.
Bienvenido a la transmisión en vivo del partido entre Barracas Central y Belgrano válido por Torneo Apertura 2026. Sigue nuestro minuto a minuto e infórmate de todas las incidencias del encuentro desde las 15:00, cuando comiencen las acciones en el estadio Claudio Chiqui Tapia de Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Más leídas de Deportes
Más leídas de Futbol