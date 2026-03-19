Wall Street. Foto: REUTERS

La economía argentina está atravesada por el detalle diario de activos argentinos, bonos de deuda y la cotización del dólar. Pasadas las 12 de este jueves 19 de marzo, se dieron a conocer todos los valores con un aumento considerable del riesgo país a diferencia de jornadas anteriores.

Los Globales registran bajas pronunciadas durante la jornada, mientras los ADRs operan con mayoría de bajas de hasta 2%. A contramano, el S&P Merval avanza y el riesgo país se disparó a 632 puntos.

Los bonos en dólares continúan bajo presión en medio de un contexto global adverso y volvieron a caer. En este escenario, el S&P Merval en dólares encadenó su tercera baja al hilo.

Acciones argentinas en Wall Street. Foto: REUTERS

Los títulos en dólares operan con bajas de hasta 2,1% de la mano del Global 2046, Bonar 2041 (-1,1%), Bonar 2035 (-1,1%), y el Global 2035-2038 (-1%). Los títulos soberanos también enfrentan interrogantes a nivel local: si bien el Banco Central sostiene un ritmo de compras de reservas, persisten dudas.

A esto se suma la cobertura de carteras ante el agravamiento de la guerra en Medio Oriente, lo que presiona sobre el nivel del riesgo país y la inflación. Los precios de referencia del petróleo Brent superaron los u$s119 por barril después de que Irán atacó instalaciones energéticas a raíz del bombardeo israelí contra su yacimiento de gas de South Pars, lo que supone una grave escalada del conflicto.

Bonos argentinos. Foto: NA (Xinhua/Michael Nagle)

Según analistas, se complicó aún más el tema bélico, lo cual redobla la incertidumbre e impacta directo en el ‌mercado. En la renta variable, el S&P Merval avanza 0,5% a 2.706.109,67 puntos, mientras que medido en dólares escala 0,6% a 1.841,57 puntos.

En Wall Street, las acciones argentinas también operan en baja, con retrocesos de hasta 1,7%, encabezados por Loma Negra, Mercado Libre (-1,6%), Central Puerto (-1%) e IRSA (-0,6%). En tanto, avanzan hasta 4,4% YPF, Cresud (2,4%), Transportadora Gas del Sur (2,2%) y Edenor (0,7%).

Cotizaciones del dólar de este jueves 19 de marzo

El dólar oficial en el Banco Nación cotiza este jueves a $1.365 para la compra y $1.415 para la venta, sin cambios con relación al último cierre: