Se disparó el riesgo país: a cuántos puntos llegó y cómo opera la economía argentina este jueves 19 de marzo
El riesgo país superó la barrera de los 600 puntos. La información sobre la cotización del dólar y acciones argentinas.
La economía argentina está atravesada por el detalle diario de activos argentinos, bonos de deuda y la cotización del dólar. Pasadas las 12 de este jueves 19 de marzo, se dieron a conocer todos los valores con un aumento considerable del riesgo país a diferencia de jornadas anteriores.
Los Globales registran bajas pronunciadas durante la jornada, mientras los ADRs operan con mayoría de bajas de hasta 2%. A contramano, el S&P Merval avanza y el riesgo país se disparó a 632 puntos.
Los bonos en dólares continúan bajo presión en medio de un contexto global adverso y volvieron a caer. En este escenario, el S&P Merval en dólares encadenó su tercera baja al hilo.
Los títulos en dólares operan con bajas de hasta 2,1% de la mano del Global 2046, Bonar 2041 (-1,1%), Bonar 2035 (-1,1%), y el Global 2035-2038 (-1%). Los títulos soberanos también enfrentan interrogantes a nivel local: si bien el Banco Central sostiene un ritmo de compras de reservas, persisten dudas.
A esto se suma la cobertura de carteras ante el agravamiento de la guerra en Medio Oriente, lo que presiona sobre el nivel del riesgo país y la inflación. Los precios de referencia del petróleo Brent superaron los u$s119 por barril después de que Irán atacó instalaciones energéticas a raíz del bombardeo israelí contra su yacimiento de gas de South Pars, lo que supone una grave escalada del conflicto.
Según analistas, se complicó aún más el tema bélico, lo cual redobla la incertidumbre e impacta directo en el mercado. En la renta variable, el S&P Merval avanza 0,5% a 2.706.109,67 puntos, mientras que medido en dólares escala 0,6% a 1.841,57 puntos.
En Wall Street, las acciones argentinas también operan en baja, con retrocesos de hasta 1,7%, encabezados por Loma Negra, Mercado Libre (-1,6%), Central Puerto (-1%) e IRSA (-0,6%). En tanto, avanzan hasta 4,4% YPF, Cresud (2,4%), Transportadora Gas del Sur (2,2%) y Edenor (0,7%).
Cotizaciones del dólar de este jueves 19 de marzo
El dólar oficial en el Banco Nación cotiza este jueves a $1.365 para la compra y $1.415 para la venta, sin cambios con relación al último cierre:
- Dólar Blue: Compra $1.415 /Venta $1.435.
- Dólar mayorista: Compra $1.385 /Venta $1.395
- Dólar MEP: $1.420
- Dólar Contado Con Liquidación (CCL): $1.470
- Dólar Tarjeta: Venta $1.840