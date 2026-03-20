Endeudamiento - crisis

El sistema financiero argentino enfrenta un deterioro histórico en la capacidad de pago de los hogares. Según el último Informe de Bancos del Banco Central, la irregularidad en los préstamos a familias trepó al 10,6% en enero de 2026, una cifra que casi cuadruplica el 2,67% registrado el mismo mes del 2025 tratándose del nivel de mora más alto en casi 20 años.

La mora general del financiamiento al sector privado se ubicó en 6,4%, impulsada principalmente por el segmento de consumo, que avanzó 1,3 puntos porcentuales en solo un mes. Cabe recordar que durante la jornada de este viernes 20 de marzo, el INDEC reveló que el PBI aumentó 2,1% en el último trimestre y la economía argentina se incrementó un 4,4% durante 2025

Radiografía del endeudamiento en las familias en 2026

El informe detalla un avance generalizado de la irregularidad en todas las líneas de crédito destinadas a individuos:

Préstamos personales: es el sector más crítico, con una mora del 13,2% (subió 2,2 p.p. en un mes).

Tarjetas de crédito: saltaron al 11% de irregularidad. El uso del pago mínimo con tasas del 4% mensual ha dificultado la reducción del capital adeudado.

Créditos prendarios: la mora avanzó al 6,3% .

Créditos hipotecarios: mantienen los niveles más bajos de incumplimiento con un 1,3% .

Sector Informal/Fintech: en billeteras virtuales y financieras no bancarias, la mora estimada escala hasta el 25%, afectando a quienes usan microcréditos para gastos corrientes.

Sin dinero, crisis económica, salarios, billetera vacías

El análisis de mercado de Luis Caputo, ministro de Economía de la Nación

Caputo vinculó esta situación a las altas tasas del 2025 calificándola como un “coletazo” del escenario político previo. “Esto se va a ir acomodando. No es problemático a futuro”, afirmó el funcionario, quien subrayó que la clave será la baja de la inflación y la oferta de mejores plazos por parte de los bancos.

En cambio, desde la consultora LCG advirtieron que el fenómeno responde a una combinación de tasas nominales elevadas (promedio del 69% en préstamos personales) y un contexto de salarios estancados o en retroceso.

Luis Caputo, ministro de Economía. Foto: NA

A pesar del salto en la morosidad, el Banco Central destacó que el sistema mantiene una elevada cobertura frente al riesgo. Las previsiones totales representan el 89,2% de la cartera irregular. Según el organismo, el indicador de situación irregular neta respecto al capital se ubica en 1,5%, cifra que posiciona a Argentina por debajo de la mediana de una muestra amplia de países en términos de riesgo sistémico.