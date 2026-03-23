La UE anunció que el acuerdo con el Mercosur se aplicará de forma provisional a partir del 1 de mayo:

Acuerdo Mercosur-Unión Europea Foto: COPILOT AI por Canal 26

El acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea comenzará a aplicarse a partir del 1° de mayo, según la Comisión Europea, que destacó que la medida facilitará la eliminación inmediata de varios aranceles entre ambos bloques.

El pacto, que lleva más de 25 años de negociaciones, involucra a Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay desde el Mercosur. Por parte de la Unión Europea, la justicia define el pedido de investigación sobre la validez del acuerdo que interpusieron los países que se oponen al pacto. El cuerpo decidió avanzar de esta forma, mientras la justicia europea define.

El canciller Pablo Quirno anunció la medida en un comunicado en el que destacó: “Argentina fue el primer país del bloque en completar los procedimientos internos para hacerlo posible”.

Conferencia de prensa del canciller de la Nación. Foto: Captura de pantalla Vocería Presidencial

Añadió que es “un paso importante para consolidar nuestra inserción internacional, ampliar oportunidades de comercio e inversión y generar condiciones más previsibles para exportar”.

Qué implica el pacto entre el Mercosur y la Unión Europea

La entrada en vigor del acuerdo permitirá suprimir de inmediato algunos aranceles y que las cuotas de exportación acordadas comiencen a operar sin esperar la ratificación total de todos los parlamentos nacionales de la Unión Europea. Abrirán así nuevas oportunidades comerciales entre América del Sur y Europa.

El tratado facilitará que la UE exporte más autos, maquinaria, vinos y bebidas alcohólicas hacia el Mercosur, mientras que los países del bloque sudamericano podrán colocar carne bovina, aves, azúcar, arroz, miel y soja en el mercado europeo.

El mecanismo de aplicación provisional se centrará en el pilar comercial, el cual es competencia exclusiva de las instituciones comunitarias de Bruselas. La aplicación provisional afectará principalmente a los capítulos de eliminación de aranceles industriales y agrícolas.

Los países del Mercosur (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) deberán completar sus procesos internos de notificación antes de la fecha límite para acceder a los beneficios en el plazo previsto.

El Senado aprobó el acuerdo Mercosur-UE. Foto: X @erikhoeeg

Esta modalidad permite que las empresas operen bajo las nuevas reglas mientras continúa el proceso de ratificación de los componentes de diálogo político y cooperación en los estados miembros de la UE.

El acuerdo crea un mercado de más de 780 millones de consumidores y busca reducir los costos operativos para las exportaciones de ambos lados del Atlántico, eliminando gravámenes que en algunos sectores superan el 30%.