Javier Milei, presidente de la República Argentina. Foto: Reuters (Cesar Olmedo)

El Gobierno se prepara para otro triunfo legislativo este jueves 26 de febrero en la Cámara de Senadores con el acuerdo comercial entre el Mercosur - Unión Europea luego de la media sanción en Diputados. De aprobarse el proyecto de ley, Javier Milei podría ser el primer presidente de la región en ratificarlo con algunos puntos a tener en cuenta, ya que podrían ponerse en marcha algunos aspectos del pacto.

La bancada libertaria que preside Patricia Bullrich aceleró el cronograma parlamentario para adelantar el tratamiento del convenio entre ambos bloques comerciales. En sintonía con Argentina, Uruguay también apuró los tiempos para lograr su ratificación: desde la administración de Yamandú Orsi le indicaron a Infobae que la intención es votar el mismo jueves, mientras que en Brasil y Paraguay el trámite avanza con mayor lentitud.

“El beneficio en particular de aprobarlo rápido es que una vez que se hace, al otro día, el consejo automáticamente se da por notificado y empiezan a correr los dos meses para que se aplique el acuerdo con la Argentina”, explicó a Infobae un influyente legislador libertario. Y añadió: “Después está lo simbólico, de querer enviar un mensaje de liderazgo en la región”.

El presidente participó de la ceremonia realizada el sábado 17 de enero. Foto: REUTERS

El componente político y económico del acuerdo comercial Mercosur - Unión Europea

El acuerdo comercial contempla un componente político y otro económico. El primero quedó momentáneamente detenido luego de que el Parlamento Europeo resolviera remitir el texto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para analizar su compatibilidad con los tratados comunitarios, un proceso que podría extenderse hasta dos años.

En lo que respecta al económico, las atribuciones para avanzar en determinados pasos ya fueron delegadas en el Consejo Europeo, que podrá iniciar negociaciones con los países que ratifiquen el acuerdo. “La entrada en vigencia del acuerdo permitiría cubrir cuotas de exportación de algunos productos, como la carne, antes que Brasil, por ejemplo”, señalaron desde el oficialismo.

Qué piensa el Gobierno sobre el acuerdo comercial Mercosur - Unión Europea

La alianza estratégica entre el Mercosur y la Unión Europea es el resultado de más de diez años de negociaciones. El tratado prevé una reducción progresiva de aranceles y la adopción de normas técnicas comunes para el comercio bilateral. Desde el Gobierno destacan que el acuerdo configurará un mercado de bienes y servicios de más de 700 millones de personas.

“Esta decisión representa un salto cualitativo y cuantitativo en la estrategia de inserción internacional de la Argentina, ya que por su dimensión y escala económica, implica un aumento sustancial de la proporción del PBI global con el que el país mantiene acuerdos comerciales. A partir de la entrada en vigor del Acuerdo Interino de Comercio, Argentina pasará a contar con una red de instrumentos comerciales mediante los que se relaciona con más del 30% del PBI mundial”, afirmaron desde Casa Rosada. Y agregaron: “Con la liberalización del mercado, casi la totalidad de las exportaciones agrícolas del Mercosur a la UE se verán beneficiadas”.

Carne argentina. Foto: NA

Cómo impactaría el acuerdo comercial Mercosur - Unión Europea en el plano diplomático

El embajador de Alemania en Argentina, Dieter Lamle, valoró el pacto y señaló que constituye una “oportunidad para profundizar la integración y promover innovación”, además de implicar una baja de aranceles en el 90% de los grupos de productos, algo favorable tanto para las empresas alemanas como para las argentinas. También indicó que la aplicación provisional del acuerdo “es jurídicamente posible incluso sin el consentimiento del Parlamento Europeo”.

En cambio, desde la oposición advirtieron por eventuales efectos adversos sobre la industria local y por las exigencias que implicaría adaptarse a regulaciones técnicas más estrictas con la mirada puesta en la preservación del empleo en sectores sensibles. Cabe recordar que en la Cámara de Diputados, el tratado fue aprobado con 203 votos positivos, 42 en contra y 4 abstenciones y el bloque de Unión por la Patria mostró posiciones divididas.

Se trata el Régimen Penal Juvenil y el acuerdo comercial Mercosur - Unión Europea. Foto: Noticias Argentinas

Por su parte, el comisario europeo de Comercio y Seguridad Económica, Maros Sefcovic, sostuvo que la Unión Europea dejó de generar cerca de 300.000 millones de euros en PBI y más de 200.000 millones en oportunidades de exportación por no haber puesto en marcha el acuerdo con el Mercosur desde 2021. El avance del convenio estuvo atravesado por distintos obstáculos de carácter político, ambiental y sectorial, así como por la preocupación de varios países del bloque europeo -en particular Francia, Irlanda, Austria y Polonia- por el impacto que podría tener en su producción agrícola y por la eventual competencia de los productos sudamericanos.