Empresa de herramientas Bahco. Foto: Facebook / Bahco.

La salida de la producción industrial en la Argentina suma un nuevo capítulo con la decisión de Bahco de cerrar su actividad fabril en la provincia de Santa Fe. La medida impacta directamente en unos 40 trabajadores y se enmarca en un proceso más amplio de reconfiguración empresarial que atraviesa el sector industrial.

El establecimiento afectado está ubicado en Santo Tomé y formaba parte del esquema productivo de SNA Europe, compañía que administra las operaciones de la marca en el país. A partir de esta decisión, la planta dejará de fabricar herramientas y pasará a enfocarse exclusivamente en actividades comerciales, logísticas y de servicio.

Empresa de herramientas Bahco. Foto: Facebook / Bahco.

La empresa confirmó la medida a través de un comunicado oficial: “En SNA Europe Argentina informamos la decisión de discontinuar la actividad industrial en nuestra planta de fabricación de herramientas ubicada en la ciudad de Santo Tomé, provincia de Santa Fe”. En ese mismo documento, se precisó que el cambio implica una redefinición estructural del rol del establecimiento.

Impacto en el empleo y continuidad operativa

El cierre de la producción alcanzó a aproximadamente 40 trabajadores, quienes fueron notificados de la situación. A pesar de la salida de la actividad industrial, la firma aseguró que el sitio continuará operativo: “Nuestras operaciones de distribución, ventas y servicio continuarán funcionando con normalidad desde nuestro sitio en Santo Tomé, garantizando el abastecimiento de herramientas, soluciones de almacenamiento, accesorios y servicios de postventa en todo el territorio argentino”.

En ese sentido, la empresa remarcó que el objetivo principal es sostener la presencia de la marca en el mercado local, aunque con un esquema basado en la importación y distribución de productos.

Empresa de herramientas Bahco. Foto: Facebook / Bahco.

Reorganización y traslado de la producción

Desde la compañía explicaron que la decisión responde a una estrategia de adaptación frente al contexto económico actual. “La medida responde a la necesidad de adaptar nuestro modelo operativo para asegurar la sustentabilidad del negocio en el actual contexto económico”, indicaron.

Como parte de esta reorganización, la producción será trasladada a otras plantas del grupo a nivel internacional: “La producción será transferida a otras plantas del grupo”. Este cambio marca el fin de la actividad industrial en la planta santafesina, que durante años integró el entramado productivo regional.

Además, la empresa aseguró que el proceso se llevará adelante respetando las normativas vigentes: “En SNA Europe creemos firmemente que el respeto por las personas y la integridad son valores fundamentales de nuestra compañía. Por ello, la empresa cumplirá con todas las obligaciones legales correspondientes y llevará adelante este proceso con el máximo respeto por sus colaboradores”.

La decisión de Bahco se suma a una tendencia creciente en distintos sectores, donde empresas multinacionales optan por abandonar la producción local para concentrarse en esquemas de importación y comercialización.

Empresa de herramientas Bahco. Foto: Facebook / Bahco.

Fundada en 1892, la compañía cuenta con una larga trayectoria en el mercado de herramientas y forma parte de Snap-on Incorporated, un grupo global con presencia en múltiples países. Con esta reestructuración, la producción se concentrará en otras plantas, principalmente en Europa, mientras que la operación en Argentina quedará orientada al mercado interno.