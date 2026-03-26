El Indec publica este jueves el primer dato oficial de 2026 para evaluar la marcha de la economía Foto: EFE

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) dará a conocer este jueves el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) de enero.

Este indicador refleja la evolución mensual de la actividad económica del conjunto de los sectores productivos a nivel nacional. A su vez, el EMAE sirve como anticipo de las tasas de variación del Producto Interno Bruto (PIB) trimestral.

Evolución de la economía

El último dato de actividad económica arrojó un crecimiento mensual del 1,8% mensual y 3,5% interanual, a su vez que dio el cierre del 2025 y terminó con un aumento del 4,4% contra el 2024.

Luis Caputo y Javier Milei. Foto: X @LuisCaputoAR

Este último tuvo una gran repercusión puertas adentro del Gobierno, siendo aclamado y celebrado por distintos actores del Ejecutivo nacional. El presidente Javier Milei indicó que la Argentina “avanza”, al tiempo que Luis Caputo, ministro de Economía, analizó los principales puntos positivos del EMAE.

El Gobierno busca recaudar USD 2.000 millones con las privatizaciones y suma un nuevo bono para pagar deuda

El Ministerio de Economía proyecta la obtención de USD 2.000 millones por la venta de activos estatales en 2026 a la vez que emitirá un nuevo bono en dólares similar al esquema del BONAR 2027. Será una de las fuentes de financiamiento para cubrir los vencimientos de deuda para julio del 2026 y para enero y julio del 2027.

El Bono AO28 que se lanzará en formato título en dólares se licitará el próximo viernes en la subasta de deuda pública. El tope de emisión se fijará en USD 2.000 millones, a través de licitaciones sucesivas de USD 150 millones, complementadas por una segunda ronda de hasta USD 100 millones en cada ocasión. Se repetirá el mecanismo utilizado para el AO27.

¿Qué implica el nuevo bono en dólares?

Con la entrada en vigencia de la Ley de Inocencia Fiscal y el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que está fijado por la Ley 27.802 en junio, existen mecanismos que permitirían a empresas y particulares acceder a nuevos instrumentos financieros.

Esta semana, la Secretaría de Finanzas afronta el tercer test del BONAR 2027, buscando sumar USD 250 millones extra. Las dos licitaciones anteriores fueron consideradas un éxito por el mercado, ya que se colocó el monto máximo autorizado a una tasa cercana al 5%, por debajo del 7% que se esperaba.

“En algún momento pensamos volver a Wall Street el año pasado, por ahí en noviembre-diciembre. Lo descartamos”, señaló Caputo en un evento organizado por el IAEF.

Durante el mismo acto, el ministro de Economía analizó la evolución del riesgo país y su impacto en la estrategia financiera de Argentina. Consideró que el nivel actual es “exagerado” y explicó que responde a un desequilibrio entre la oferta y la demanda de bonos. “Tenemos que seguir estabilizando la economía y cumpliendo con los pagos, porque contamos con alternativas de financiamiento más convenientes. Si logramos endeudarnos a tasas más bajas para cancelar deuda más cara, es el escenario ideal”, sostuvo.

El Gobierno asegura que diversificar las fuentes de financiamiento mediante privatizaciones y el impulso del mercado de capitales local permite afrontar los vencimientos de deuda más importantes sin encarecer significativamente el costo del endeudamiento. “La estrategia es clara: estabilizar la economía y pagar al mismo tiempo. Podemos hacerlo porque tenemos opciones de financiamiento más baratas. Lo óptimo es usar esos fondos para cancelar deuda más cara, y eso es lo que buscamos”, cerró Caputo.