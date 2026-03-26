Trámite para jubilados Foto: Foto generada con IA

Miles de jubilados y pensionados bonaerenses recibieron una noticia largamente esperada por parte del Instituto de Previsión Social (IPS). En línea con su plan de modernización y cercanía territorial, el organismo confirmó una importante ampliación en su red de atención, una medida que promete facilitar trámites, reducir traslados y mejorar la experiencia de quienes dependen del sistema previsional provincial.

La decisión impacta de forma directa en jubilados, pensionados y futuros beneficiarios que, hasta ahora, debían viajar largas distancias para realizar gestiones presenciales. Con este cambio, el IPS apuesta por un esquema más accesible, ágil y equitativo en toda la provincia de Buenos Aires.

Cobro en ANSES Foto: Foto generada con IA

Qué anunció el IPS y por qué es tan importante para los jubilados

El IPS confirmó la apertura de una nueva oficina de atención presencial en la localidad de América, una zona estratégica del interior bonaerense. La medida forma parte de una política sostenida de descentralización, pensada para acercar el Estado a los ciudadanos y descomprimir otras sedes con alta demanda.

Gracias a esta nueva dependencia, los beneficiarios podrán realizar consultas, iniciar trámites jubilatorios, presentar documentación, hacer seguimientos de expedientes y recibir asesoramiento personalizado sin necesidad de trasladarse a ciudades más grandes.

Para muchos adultos mayores, este punto resulta clave: menos viajes, menos gastos y menor desgaste físico, especialmente en contextos donde el acceso al transporte puede ser limitado.

Un IPS más moderno, cercano y digital

Además de sumar puntos de atención física, el IPS viene reforzando su estrategia de digitalización de trámites, algo que en los últimos años se volvió fundamental. Actualmente, el organismo permite gestionar múltiples procedimientos de manera online, lo que incluye la consulta de expedientes, solicitudes y seguimiento del estado de los beneficios.

Esta combinación entre presencialidad cercana y servicios digitales busca garantizar que todos los afiliados, independientemente de su lugar de residencia, puedan acceder a sus derechos previsionales de manera simple y segura.

Desde el organismo destacan que el objetivo es acortar tiempos, evitar intermediarios y ofrecer información clara en cada etapa del proceso jubilatorio.

A quiénes beneficia esta medida

La apertura de esta nueva oficina no solo favorece a jubilados y pensionados actuales, sino también a:

Personas próximas a iniciar su jubilación

Beneficiarios de pensiones

Afiliados que necesitan regularizar documentación

Familias que realizan trámites previsionales

De esta manera, el IPS refuerza su rol como uno de los pilares del sistema de seguridad social bonaerense, con presencia real en el territorio.

Jubilados ANSES Foto: Foto generada con IA

Fechas de cobro IPS: calendario confirmado para marzo 2026

Junto con este anuncio, el Instituto de Previsión Social también ratificó el calendario oficial de pagos correspondiente a marzo de 2026, una información clave para la planificación financiera de los jubilados.

Lunes 30 de marzo : cobran jubilados y pensionados con DNI terminados en 0, 1, 2 y 3, además de pensiones sociales no contributivas.

Martes 31 de marzo: cobran quienes tengan DNI finalizados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9.

Desde el organismo también informaron que la fecha límite para el cobro por ventanilla será el 23 de abril de 2026, brindando un margen importante para quienes no puedan concurrir en la fecha asignada.

Un cambio que mejora la calidad de vida

Esta novedad representa mucho más que una simple inauguración: es un paso concreto hacia un sistema previsional más humano, accesible y eficiente. Para miles de jubilados del interior bonaerense, contar con una oficina más cerca significa ganar tiempo, tranquilidad y autonomía.

Con esta medida, el IPS reafirma su compromiso de seguir ampliando derechos y adaptándose a las necesidades reales de sus beneficiarios.