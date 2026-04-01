En medio de la caída del consumo, Luis Caputo se reunió con supermercados:

Luis Caputo se reunió con supermercadistas. Foto: X @LuisCaputoAR

El ministro de Economía, Luis Caputo, mantuvo una “excelente” reunión este martes con referentes del sector de supermercados. Entre los principales puntos de diálogo, “Toto” afirmó que los empresarios señalaron que “el principal problema que hoy los afecta son las altas tasas que aplican los municipios”.

Según muestra la foto que compartió Caputo, además de las autoridades de Cencosud, Carrefour, Changomás, Coto, Día y La Anónima, formó parte del encuentro el secretario de Coordinación Productiva, Pablo Lavigne.

Supermercadistas se quejaron por las tasas que les cobran los intendentes. Foto: NA

Los supermercadistas apuntaron contra los municipios

“Mantuve una excelente reunión junto a Pablo Lavigne y representantes de supermercados, quienes nos plantearon que el principal problema que hoy los afecta, son las altas tasas que aplican los municipios, que por ley no corresponden, ya que no tienen una contraprestación que las justifique. Tasas que perjudican al sector y por supuesto a los consumidores”, señaló el ministro en su cuenta oficial de la red social X.

Según Caputo, “las quejas recayeron fundamentalmente sobre los intendentes de Lanús (Julián Álvarez con 6,36% de tasa municipal) y de Pilar. Federico Achával les cobra un 4,50% + Adicional Fondo Educativo de $ 435.997 y percepción al cliente del 2% por tasa ambiental”, algo que señaló como “absolutamente descabellado”.

En tanto, el ministro indicó que “otros municipios en donde se destaca el elevado nivel de estas tasas” son: