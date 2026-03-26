Luis Caputo celebró el crecimiento de la actividad económica:

Luis Caputo. Foto: NA

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) reveló que la actividad económica en Argentina creció un 1,6% interanual en enero de 2026.

El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) indicó que la economía registró un nuevo máximo histórico, con un salto mensual del 0,4%.

El ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, se hizo eco de la noticia y dio a conocer los datos del EMAE en una publicación en su cuenta oficial de X.

El ministro de Economía, Luis Caputo. Foto: Noticias Argentinas

Qué dijo Caputo sobre la actividad económica Argentina

“En enero, el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) alcanzó un nuevo máximo histórico, tanto en la serie desestacionalizada como en el indicador tendencia-ciclo”, afirmó Caputo y añadió que “el EMAE registró un crecimiento de 0,4% mensual sin estacionalidad en enero de 2026”.

A su vez, sumó que “en términos interanuales, el indicador registró una expansión de 1,9% y se ubicó 8,3% por encima del nivel de enero de 2024”.

“Excluyendo Administración Pública y Defensa, 10 de los 14 restantes sectores del EMAE registraron crecimiento en la comparación interanual”, siguió contando para detallar que, entre ellos, se destacaron:

Pesca (+50,8%).

Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura (+25,1%).

Explotación de Minas y Canteras (+9,6%).

Los sectores de la economía que crecieron en enero 2026, según el INDEC

Pesca: 50,8%

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura: 25,1%;

Explotación de minas y canteras: 9,6%;

Intermediación financiera: 7,7%;

Impuestos netos de subsidios: 2,3%;

Transporte y comunicaciones: 2,3%;

Servicios sociales y de salud: 0,8%;

Construcción: 0,5%;

Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler: 0,5%;

Enseñanza: 0,2%;

Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales: 0,1%.

Qué sectores cayeron en enero 2026