Mayra Mendoza, intendenta de Quilmes

La intendenta de Quilmes (en uso de licencia) y diputada provincial, Mayra Mendoza, cruzó este miércoles al ministro de Economía Luis Caputo y señaló que “profundiza el camino del agravio y la mentira”

“Con la mitad de las máquinas de las fábricas paradas, el desempleo en niveles máximos desde la pandemia y familias endeudadas con la tarjeta para PODER COMER, se esperaría que Luis Caputo dedique su tiempo a trabajar en soluciones. Pero, en lugar de eso, profundiza el camino del agravio y la mentira”, escribió en sus redes sociales.

Mendoza citó un tuit de Caputo en el que se mostraba con el Secretario de Coordinación Productiva, Pablo Lavigne, y representantes de supermercados, quienes se habrían quejado por “las altas tasas que aplican los municipios”, entre ellos, Quilmes.

En esa línea, siguió: “Nación le debe a la provincia de Buenos Aires más de 14 BILLONES de pesos. Y el abandono a nuestras ciudades se observa también en las obligaciones que tenían en materia de seguridad y obra pública, entre otras. El desgobierno de Javier Milei, insiste en atacar a quienes contenemos en los territorios todo el daño que generan a diario”.

“No intente desviar la atención, ministro, porque ya la gente se está dando cuenta que Milei gobierna para él, su hermana y para seguir con timba financiera mientras avanza la violencia, el hambre y la supervivencia día a día”, añadió.

Y sentenció: “Si de impuestos sin contraprestación se trata, ustedes deberían dejar de cobrarlos todos, porque han abandonado la gestión por completo. Visite un hospital, cada tanto, una pyme, una escuela, que ahí se va a encontrar una realidad muy distinta de las mesas de dinero que le gusta frecuentar”.