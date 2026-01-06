Venta de Carrefour Argentina: el plazo en que podría definirse el nuevo comprador para 2026

El proceso de venta de Carrefour Argentina volvió a ponerse en marcha tras el receso de fin de año y la compañía francesa deberá definir en las próximas semanas si acepta alguna de las ofertas presentadas, en una negociación que lleva más de 10 meses.

¿Cómo siguen las negociaciones por la venta de Carrefour Argentina? Foto: REUTERS

Luego de un segundo receso por las fiestas de fin de año, volvió a activarse la negociación por la venta de la operación local de Carrefour y comenzaron a correr nuevamente los plazos para que la cadena francesa defina si acepta alguna de las propuestas presentadas.

Tras un primer impasse, el 18 de diciembre había sido la fecha límite inicial, pero el proceso se postergó y ahora el mercado espera una definición inminente.

¿Cuándo se concretaría la venta de Carrefour Argentina?

En un plazo aproximado de 15 días debería conocerse quién será el nuevo dueño de Carrefour Argentina, una de las principales cadenas de supermercados del país. La operación lleva más de diez meses de negociaciones y, de acuerdo con fuentes del sector, existen altas probabilidades de que se concrete antes de que finalice enero.

En paralelo, a última hora del viernes se conoció un movimiento clave dentro del sector: el empresario argentino Francisco de Narváez vendió la cadena de supermercados Ta-Ta, con fuerte presencia en Uruguay, al Grupo Vierci, un importante holding paraguayo que también es dueño de franquicias como Burger King y Starbucks en distintos países de la región. Esta operación fue leída como una señal positiva dentro del proceso de venta de Carrefour.

Francisco De Narváez seguiría interesado en adquirir Carrefour. Foto: NA.

De Narváez, que posee el 60% del Grupo GDN -propietario de ChangoMás en la Argentina- es uno de los principales interesados en quedarse con la operación local de la cadena francesa. El 40% restante de GDN pertenece al fondo L’ Catterton, con el cual presentó una oferta cercana a los 1.000 millones de dólares por Carrefour, que cuenta con unos 700 locales y más de 17.000 empleados en el país. “La venta de Ta-Ta es una garantía de que el empresario cuenta con respaldo financiero para avanzar con la compra”, señalaron fuentes del sector.

Los otros interesados en comprar Carrefour Argentina

Además de De Narváez, hay otros dos grupos en carrera. Por un lado, Coto, que se habría asociado con el fondo norteamericano Klaff Realty, dueño de Tienda Inglesa en Uruguay. Por otro, el grupo peruano Intercorp, que se sumó recientemente a la puja y opera marcas como Plaza Vea, Makro, Vivanda y Mass en su país de origen.

Coto sería uno de los interesados en la compra de Carrefour Argentina. Foto: Prensa Coto

Carrefour está presente en la Argentina desde 1982. Comenzó con el formato de hipermercados, se expandió con fuerza durante los años 90 y luego incorporó otras cadenas, como Eki. En los últimos años, reforzó su estrategia de cercanía con Carrefour Express, formato con el que ya suma unas 450 tiendas.

A nivel global, la compañía francesa avanza en un proceso de reordenamiento para concentrarse en mercados estratégicos como Francia, España y Brasil, y ya vendió su filial italiana, mientras analiza otras operaciones en Europa.