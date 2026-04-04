El diplomático abandonó el país tras la orden del gobierno de Milei. Foto: La Gaceta

El Gobierno confirmó que Mohsen Soltani, el encargado de negocios de Irán en la Argentina, ya abandonó el país tras el ultimátum que le puso el Ejecutivo, que le dio un plazo de 48 horas el pasado jueves 2 de abril. La decisión tomada por Milei fue posterior al pronunciamiento del país de Medio Oriente, que condenó que se haya declarado como organización terrorista a la Guardia Revolucionaria.

“En cumplimiento de lo dispuesto por el Gobierno argentino el exencargado de Negocios de la República Islámica de Irán ya ha abandonado el territorio nacional“, comunicó el canciller Pablo Quirno a través de su cuenta oficial de Twitter. El pasado jueves 2 de abril, el Gobierno lo había declarado persona no grata y tensionó la relación diplomática bilaterai con Irán en medio del alineamiento de Milei con Estados Unidos e Israel.

“Expulsar al único diplomático no favorece a Argentina, sino que empeora aún más las cosas”, lanzó Mohsen Soltani en diálogo con Perfil antes de abandonar Argentina. Aún no se pudo verificar si el funcionario se trasladará de forma directa a Teherán o si hará base en alguna de las sedes diplomáticas que Irán posee en los países vecinos. De hecho, despertó especial atención el intenso dinamismo de la embajada iraní en Uruguay, donde el régimen mantiene una representación de jerarquía superior.

Cabe recordar que la delegación argentina ya se había retirado de territorio iraní en junio de 2025 durante la escalada bélica conocida como la “Guerra de los 12 días” con Israel. Sin embargo, la ausencia de embajadores en ambas capitales no implica una ruptura formal de los vínculos bilaterales hasta el momento.

La reunión se llevó a cabo en Casa Rosada. Foto: Prensa Gobierno

A pesar de eso, el Gobierno ya trabaja en los fundamentos legales para oficializar el quiebre de relaciones. Esta decisión conllevará un incremento inmediato en los protocolos de seguridad y vigilancia que se extenderán tanto a nivel local como a la red de consulados y embajadas argentinas en el exterior.

Israel celebró la decisión del Gobierno tras ordenar la expulsión del encargado de negocios de Irán en Argentina

“Celebro la decisión de la Cancillería argentina de declarar persona non grata a Mohsen Soltani Tehrani, encargado de negocios de la Embajada de Irán en Argentina y de expulsarlo del país”, indicó. La expulsión no sería un hecho aislado, sino la culminación de una escalada de tensión que incluyó la reciente designación de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) como organización terrorista por parte del Gobierno, decisión que responde a la “persistente negativa del régimen iraní a cooperar con el sistema judicial argentino en la investigación del atentado contra la AMIA”.

Además, Argentina denunció el “nombramiento de personas buscadas por la justicia argentina para ocupar altos cargos en el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI)” en referencia al incumplimiento sistemático de las órdenes de captura internacional por los ataques de 1992 y 1994.