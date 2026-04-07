Adidas abrió un factory outlet en Recoleta Urban Mall. Foto: imagen creada con Copilot para Canal 26.

Adidas inauguró su primer factory outlet en Recoleta Urban Mall, donde ofrece precios accesibles, descuentos especiales y una propuesta que combina colecciones anteriores con productos de temporada. Entre las opciones destacadas, se pueden encontrar zapatillas desde $40.000 y promociones que permiten reducir aún más esos valores.

El nuevo local cuenta con 700 metros cuadrados y está ubicado en el primer piso del centro comercial. La propuesta del espacio apunta a facilitar el acceso a la marca, con una oferta que reúne prendas de temporadas anteriores junto con lanzamientos más actuales, ampliando así las alternativas para distintos perfiles de compradores.

Precios insuperables: zapatillas Adidas originales desde $40.000

Adidas ofrece descuentos únicos en productos como zapatillas para running, training y fútbol, indumentaria deportiva y accesorios como mochilas, gorras y medias.

Zapatillas Adidas muy baratas. Foto: Unsplash.

Sin embargo, los artículos que concentran mayor interés entre quienes visitan el outlet son los calzados desde $40.000, los tops deportivos a partir de $35.000 y las remeras en valores similares.

También hay promociones en buzos, pantalones y shorts, con descuentos que cambian según el modelo y los talles disponibles. La oferta se complementa con accesorios como mochilas, gorras y medias, con precios que se mueven en una franja aproximada de entre $15.000 y $30.000.

Entre los productos de mayor salida se destacan las camisetas de clubes, que en versiones seleccionadas pueden encontrarse desde $35.000. Además, Adidas suma una línea de indumentaria y calzado infantil con valores parecidos, una alternativa pensada para quienes buscan hacer compras para toda la familia.

Cómo aprovechar los descuentos del 70% en el outlet de CABA

Los descuentos del nuevo outlet de Adidas en CABA combinan dos estrategias, que son la liquidación de colecciones de ediciones anteriores y promociones sobre productos nuevos. Una de las promociones más destacadas es la del 70% llevando la segunda unidad, lo que permite reducir notablemente el precio final de artículos como zapatillas, que, por ejemplo, pueden bajar de $65.000 o $70.000 a $40.000 aproximadamente.

Por otro lado, la marca deportiva también ofrece otras oportunidades en productos de “últimos talles”, que se pueden distinguir con carteles rojos y que pueden sumar un 30% extra de rebaja en el total. En estos casos se pueden encontrar camisetas de Boca o River a $35.000.

Adidas abrió un factory outlet en Recoleta Urban Mall. Foto: imagen creada con Copilot para Canal 26.

Respecto a las promociones bancarias, el outlet ofrece las siguientes:

Hasta 6 cuotas sin interés, con financiación sujeta al banco emisor de la tarjeta.

20% de descuento adicional los martes pagando con tarjetas de BBVA Argentina a través de MODO.

Beneficios variables según promociones vigentes y tipo de tarjeta utilizada.

El outlet de Adidas en Recoleta: horarios y dónde queda

Recoleta Urban Mall está ubicado en el barrio de Recoleta, sobre la calle Paraguay 2141, a pocas cuadras del Cementerio de la Recoleta y de Avenida Santa Fe.

Es un centro comercial de fácil acceso tanto en auto como en transporte público, con varias líneas de colectivo y cercanía a estaciones de subte de la Línea D.

El horario de atención es como el del shopping: de lunes a sábado de 10 a 21 horas, y domingos de 12 a 21 horas.