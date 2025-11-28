Revelan el verdadero significado de las zapatillas colgadas en los cables

Este fenómeno, que se observa con frecuencia en las calles de Capital Federal y del conurbano bonaerense, tiene diversos significados detrás.

Zapatillas Foto: Wikipedia

Si dirigimos nuestra vista hacia arriba cuando caminamos por nuestro barrio es posible que observemos zapatillas colgadas en los cables. Si bien circulan muchos rumores sobre su posible significado, pocas personas saben qué quiere decir realmente.

En Argentina, las zapatillas colgadas suelen atribuirse a una sola cosa: la venta de drogas y la delincuencia.

Sin embargo, esta costumbre tiene su origen en Reino Unido y Nueva York con el auge del fenómeno social "Shoefiti“, denominación que combina la palabra zapatos y grafitti.

Qué significan las zapatillas colgadas de los cables

Siempre se pensó que colocar zapatillas en los cables eléctricos está estrechamente asociada a áreas donde existe un preocupante consumo desmedido de drogas y su comercialización.

En esta misma línea, las zapatillas suspendidas adquieren un poderoso significado en el contexto de la socialización urbana, ya que representan el territorio codiciado por bandas o grupos populares presentes en la zona.

En Nueva York, esto es cada vez más común y refleja la división sutil, pero firme del espacio urbano, y funciona como un indicador de quién ejerce el control en el vecindario.

Zapatillas en los cables. Foto: X

También, y según la explicación que se ha difundido, cuando un individuo es víctima de un robo, se le ordena que se saque el cazado y lo deje abandonado en el cable eléctrico como un símbolo de lo hecho.

Pero también hay otros significados positivos como, por ejemplo, cuando el capitán de un equipo de fútbol los cuelga en los cables eléctricos del lugar donde experimentó una dolorosa derrota, convirtiendo esta acción en una especie de rito de trascendencia deportiva.

Hay otra asociación y está referida a la celebración de una graduación o un matrimonio, momentos cruciales en la vida de una persona.