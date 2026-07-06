Plazo fijo en julio 2026: el monto final que se obtiene al invertir $50.000 durante 30 días

El plazo fijo sigue siendo una de las alternativas de ahorro más elegidas por quienes buscan obtener un rendimiento en pesos con una tasa conocida de antemano. Foto: Reuters

El plazo fijo sigue siendo una de las opciones de ahorro más consultadas por los argentinos que buscan hacer rendir sus pesos. Durante julio 2026, el Banco Nación mantiene distintas tasas de interés según el canal de contratación, lo que impacta directamente en la rentabilidad final.

Así, quienes invierten $50.000 a 30 días pueden obtener una ganancia diferente si realizan la operación por home banking o en una sucursal. A continuación, todos los detalles a tener en cuenta antes de solicitar un plazo fijo.

El monto final de un plazo fijo de $50.000 depende de la tasa de interés vigente y del canal elegido para realizar la inversión. Foto: NA.

¿Cuánto rinde un plazo fijo de $50.000 en julio 2026?

Con las tasas vigentes durante julio de 2026 en el Banco Nación, una inversión de $50.000 a 30 días ofrece el siguiente rendimiento:

Constituido por ventanilla (TNA del 15,50%)

Capital invertido: $50.000

Intereses aproximados: $637

Monto final: $50.637

Constituido mediante home banking o la app (TNA del 19%)

Capital invertido: $50.000

Intereses aproximados: $781

Monto final: $50.781

La diferencia entre ambas modalidades ronda los $144 por cada $50.000 invertidos durante 30 días, lo que demuestra que operar a través de los canales digitales permite obtener una rentabilidad superior.

En julio 2026, el Banco Nación ofrece diferentes rendimientos para los plazos fijos constituidos por ventanilla y mediante canales digitales. Foto: Unsplash.

¿Cuánto hay que invertir para ganar cerca de $50.000 en un mes?

Quienes buscan obtener una ganancia mensual cercana a los $50.000 necesitan contar con un capital considerable. Con una inversión de $4.000.000, los resultados son los siguientes:

Por ventanilla (15,50% TNA): intereses de aproximadamente $50.958 .

Por canales digitales (19% TNA): intereses cercanos a $62.465.

En este caso, la diferencia supera los $11.500 a favor de quienes realizan el plazo fijo mediante home banking o la aplicación móvil del banco.

¿Por qué cambia el rendimiento según el canal?

El Banco Nación ofrece una tasa más alta para las colocaciones realizadas de manera digital como parte de su estrategia para incentivar el uso de sus plataformas electrónicas.

Esto significa que, aun invirtiendo el mismo monto y durante el mismo plazo, el rendimiento será mayor si la operación se efectúa desde la banca online o la aplicación oficial.

Con una inversión de $50.000 a 30 días, los ahorristas pueden calcular de antemano cuánto dinero recibirán al vencimiento del plazo fijo. Foto: NA.

Qué tener en cuenta antes de hacer un plazo fijo

Antes de inmovilizar los ahorros, es recomendable considerar algunos aspectos:

Comparar las tasas que ofrecen distintos bancos, ya que pueden variar significativamente.

Recordar que las tasas de interés pueden modificarse de un mes a otro.

Tener presente que el dinero permanecerá inmovilizado durante todo el plazo pactado.

Invertir únicamente fondos que no se necesiten para afrontar gastos cotidianos o emergencias.

Una de las principales ventajas del plazo fijo tradicional es que el rendimiento queda establecido desde el primer día. De esta manera, el ahorrista conoce con precisión cuánto dinero recibirá al vencimiento, sin importar lo que ocurra con las tasas durante ese período.

Las tasas de interés de julio 2026 determinan cuánto puede ganar un inversor que decide colocar sus ahorros en un plazo fijo tradicional. Foto: NA.

¿Qué tasas ofrecen los bancos para un plazo fijo a 30 días?

Actualmente, estas son algunas de las Tasas Nominales Anuales (TNA) que informan las principales entidades financieras del país:

Banco Nación: 19%

Banco Galicia: 17,5%

BBVA: 18,75%

Santander: 14,5%

Banco Provincia: entre 19,5% y 21%

Banco Macro: 19,5%

ICBC: 17,2%

Banco Ciudad: 17%

Banco Patagonia: 16%

Banco Credicoop: 17,5%

Banco BICA: 22%

Banco CMF: 22%

Banco de Córdoba: 20,75%

Banco del Sol: entre 21% y 23%

Banco Hipotecario: entre 18% y 21,5%

Banco Mariva: 21%

Banco Meridian: entre 22,75% y 23%

Banco VOII: 23%

BIBANK: 23%

Crédito Regional Compañía Financiera: entre 23% y 23,25%

Reba Compañía Financiera: 23%

En algunos casos, las tasas pueden variar según el canal utilizado para realizar la inversión (home banking o sucursal), el perfil del cliente o el monto depositado.