ANSES adelanta pagos por el feriado: quiénes cobran en la semana del 6 al 10 de julio

Cobro ANSES Foto: ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) inicia una semana clave para miles de beneficiarios en todo el país. Entre el lunes 6 y el viernes 10 de julio de 2026, el organismo comienza a acreditar distintas prestaciones sociales correspondientes al calendario mensual, aunque con una particularidad importante: por el feriado del jueves 9 de julio y el día no laborable puente del viernes 10, gran parte de los pagos se concentran el miércoles 8 de julio.

El cronograma incluye a titulares de jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo, beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación Familiar por Hijo, Pensiones No Contributivas (PNC) y Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas. ANSES organiza los pagos según la terminación del DNI, por lo que cada beneficiario debe revisar la fecha exacta antes de acercarse al banco o consultar su acreditación.

Quiénes cobran ANSES el miércoles 8 de julio

El primer día fuerte del calendario será el miércoles 8 de julio, ya que allí se acreditarán varias prestaciones antes del fin de semana largo. En el caso de jubilados y pensionados que cobran hasta un haber mínimo, recibirán el pago quienes tengan DNI terminado en 0 y 1. Esa misma fecha también cobrarán los titulares de la AUH y de la Asignación Familiar por Hijo con documentos finalizados en 0 y 1.

También tendrán depósito ese día los beneficiarios de Pensiones No Contributivas cuyos DNI terminen en 0, 1, 2 y 3. Además, las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas estarán disponibles para todas las terminaciones de documento desde el 8 de julio y continuarán abonándose durante las semanas siguientes, según el esquema habitual de ANSES.

Calendario ANSES de la semana del 6 al 10 de julio

Durante esta semana, el calendario queda reducido por los feriados nacionales. Por eso, el día central de cobro será el miércoles 8 de julio.

Jubilaciones y pensiones que no superan un haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: miércoles 8 de julio.

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminados en 0 y 1: miércoles 8 de julio.

Pensiones No Contributivas

DNI terminados en 0, 1, 2 y 3: miércoles 8 de julio.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Todas las terminaciones de DNI: desde el miércoles 8 de julio.

Por qué se concentran los pagos antes del feriado

El cronograma de julio llega condicionado por el calendario nacional. El jueves 9 de julio se conmemora el Día de la Independencia, mientras que el viernes 10 fue establecido como día no laborable puente. Por ese motivo, ANSES reorganiza los depósitos de la semana y concentra los pagos disponibles antes del fin de semana largo.

Oficina ANSES Foto: ANSES

Esta modificación es clave para jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones, ya que evita confusiones con los días hábiles bancarios. Si el dinero no aparece acreditado de inmediato, lo recomendable es verificar el calendario oficial y consultar desde los canales digitales del organismo antes de realizar reclamos.

Aumento ANSES en julio 2026: cuánto suben las prestaciones

En julio, las prestaciones de ANSES se actualizan con un incremento del 2,15%, aplicado en línea con la movilidad mensual basada en la inflación de mayo. La suba alcanza a jubilaciones, pensiones, AUH, AUE, asignaciones familiares y otras prestaciones administradas por el organismo previsional.

Con esta actualización, la jubilación mínima queda en torno a los $411.989,33, mientras que continúa el bono extraordinario de hasta $70.000 para los haberes más bajos, de acuerdo con la información difundida sobre los pagos de julio. En ese caso, quienes cobran la mínima pueden alcanzar un total cercano a $481.989,33.

Cómo consultar si cobro ANSES esta semana

Los beneficiarios pueden verificar su fecha y lugar de cobro desde el sitio oficial de ANSES, ingresando con número de CUIL o beneficio. También pueden hacerlo desde Mi ANSES, con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Allí el sistema informa si el pago está disponible, cuál es la boca de cobro asignada y hasta qué fecha puede retirarse el dinero.

Oficinas ANSES Foto: ANSES

Para evitar demoras, es importante revisar que los datos personales estén actualizados, especialmente domicilio, teléfono y correo electrónico. Quienes quieran modificar el medio de cobro también pueden hacerlo desde Mi ANSES, dentro del apartado correspondiente a Cobros, siempre que tengan la información validada.

Qué tener en cuenta antes de ir a cobrar

ANSES recuerda que los pagos se realizan según terminación de DNI y tipo de prestación. Por eso, antes de acercarse a una sucursal bancaria o cajero automático, conviene confirmar la fecha asignada. También se recomienda no compartir claves, códigos de seguridad ni datos personales por teléfono o redes sociales, ya que ningún empleado del organismo solicita información sensible por vías no oficiales.

En síntesis, la semana del 6 al 10 de julio tendrá una sola jornada fuerte de pagos: el miércoles 8. Ese día cobrarán jubilados de la mínima con DNI terminado en 0 y 1, titulares de AUH y Asignación Familiar por Hijo con la misma terminación, beneficiarios de PNC con DNI finalizado en 0, 1, 2 y 3, y todas las terminaciones de Asignaciones Familiares de PNC.