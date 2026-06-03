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Vouchers Educativos 2026: quiénes lo puede cobrar, cuáles son los requisitos y de cuánto es el monto

Se publicaron los resultados de los Vouchers Educativos 2026 y miles de familias esperan saber si accederán al beneficio. La consulta podrá hacerse a través de Mi Argentina, donde también se informan los motivos de rechazo. El programa alcanza a estudiantes de escuelas privadas con aporte estatal. Conocé cómo verificar tu solicitud y qué hacer si fue rechazada.

Romina Muscari
Por Romina Muscari
Actualizado el 3 de junio de 2026 a las 11:52
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Vouchers educativos: un alivio para las familias argentinas que tienen a sus hijos en colegios privados.
Vouchers educativos: un alivio para las familias argentinas que tienen a sus hijos en colegios privados. Foto: Generada con Gemini IA
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Llega la publicación de los resultados de aquellas familias que se hayan inscripto en los Vouchers Educativos 2026 ya que cerró la convocatoria y se encuentran sobre el final los procesos de validación. Miles de hogares esperan conocer si el resultado de su petitorio fue positivo para recibir aquella asistencia económica destinada a escuelas privadas con aporte estatal.

El programa dependiente de la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano se dirige a familias con hijos de hasta 18 años que asisten a instituciones educativas privadas con subvención estatal. El beneficio está destinado a estudiantes de nivel inicial, primario y secundario, siempre que su núcleo familiar reúna las condiciones requeridas, entre ellas percibir ingresos que no superen siete salarios mínimos.

Voucher educativo Foto: Tendencia de noticias

¿Cómo sé si fue aprobada mi inscripción a los Vouchers Educativos?

El cierre de la inscripción a los Vouchers Educativos 2026 fue el pasado 30 de abril, fecha luego de la cual se realizaron distintas etapas de certificación académica y de verificación de los datos presentados por las familias, así como también la rectificación de solicitudes.

Los resultados serán publicados en lo pronto en la plataforma oficial del programa. Aquellos que quieran consultar el estado de la postulación deben ingresar al sitio utilizando su usuario y contraseña de Mi Argentina.

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Si aquella solicitud fue rechazada, el sistema informa el motivo de la decisión que puede estar vinculado a cuestiones académicas, caso en el que los solicitantes pueden presentar un reclamo dentro de los cinco días posteriores a la publicación del resultado. El trámite deberá realizarse de manera online a través de la misma plataforma, utilizando la cuenta de Mi Argentina.

Escuela, colegios. Foto: Unsplash.

¿Quiénes cobran los vouchers educativos?

La situación registrada ante la ANSES es el requisito fundamental para recibir el Voucher Educativo:

  • Si hay un solo responsable parental, esa persona será quien reciba el beneficio.
  • Cuando existan dos responsables parentales, cobrará la asistencia quien conviva con el estudiante.
  • Si ambos conviven con el alumno, el pago se realizará a la madre, excepto cuando solo uno de ellos cuente con un medio de pago registrado.
  • En casos de tutela, el beneficio será abonado a quien tenga a su cargo al estudiante.
Aulas vacías, colegio sin clases, paro docente, medida de fuerza, docente
Colegio

¿Quiénes pueden solicitar el Voucher Educativo?

Pueden solicitar el Voucher educativo familias con hijos de hasta 18 años que asisten a instituciones educativas públicas de gestión privada de niveles inicial, primario y secundario con al menos 75% de aporte estatal.

¿Qué debo tener en cuenta antes de completar el formulario de inscripción?

Deberás brindar datos del adulto responsable, de los menores a cargo y de la escuela a la que asisten. Es importante contar con:

  • Número de DNI y número de CUIL de los menores a cargo.
  • Nombre y dirección de la institución educativa a la que asisten.
  • Tu CBU actualizado en Mi ANSES.
  • Estar registrado en Mi Argentina
Plataforma Mi Argentina. Foto: Instagram @miargentinaapp
Plataforma Mi Argentina. Foto: Instagram @miargentinaapp

¿Cómo registrarse en Mi Argentina?

Para crear tu cuenta en Mi Argentina, ingresá desde tu computadora al sitio web de Registro Mi Argentina o descargá la aplicación móvil en tu celular.

Tené a mano tu DNI y seguí estos pasos:

  • Ingresá tus datos: completá el formulario con tu número de CUIL, nombre, apellido, fecha de nacimiento y lugar de residencia.
  • Correo y contraseña: ingresá un correo electrónico de uso habitual y creá una contraseña de al menos 8 caracteres.
  • Activación: revisá tu casilla de correo, hacé clic en el enlace para validar tu email y activar la cuenta.
Vouchers EducativosEconomía argentinaServicios
Romina Muscari
Romina Muscari

Redactora de política y economía

Periodista. Estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social en la UNLAM. Leer bio

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