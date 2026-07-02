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Jubilaciones, AUH y otras prestaciones de ANSES: cómo consultar la fecha y el medio de cobro

En julio, el pago de las jubilaciones arrancará el 8 de julio. Las fechas de cobro fueron organizadas, según la terminación del DNI de los adultos mayores. Qué pasa con el resto de las asignaciones, cómo conocer el medio de cobro y descargar el recibo.

Carlos Dileo
Por Carlos Dileo
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Mi ANSES jubilados
Mi ANSES jubilados Foto: ANSES
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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) recordó que todos los beneficiarios de sus prestaciones pueden consultar de manera online la próxima fecha de cobro y el medio de pago, sin necesidad de realizar trámites presenciales.

El servicio está disponible para quienes perciben jubilaciones, pensiones, Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación por Embarazo (AUE), Prestación por Desempleo y cualquier otro beneficio administrado por el organismo.

Jubilados ANSES Foto: ANSES

ANSES: quiénes pueden realizar la consulta

La consulta está dirigida a todas las personas que cobran una prestación de ANSES. Para conocer la fecha de pago únicamente es necesario contar con el número de DNI.

Cómo consultar la fecha de cobro

El trámite es gratuito y puede realizarse en pocos pasos:

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  1. Ingresar al Calendario de Pagos de ANSES.
  2. Consultar la fecha correspondiente según la terminación del DNI.

Cómo conocer el medio de cobro y descargar el recibo

Quienes necesiten saber en qué banco o medio recibirán el pago, consultar el monto a cobrar o descargar el recibo de haberes, deberán ingresar a mi ANSES utilizando su CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

Una vez dentro de la plataforma, deberán dirigirse a la sección “Cobros” y seleccionar la opción “Consultar fecha y medio de cobro”. Desde allí también podrán acceder a la información detallada sobre la liquidación de su prestación.

Un trámite gratuito y disponible las 24 horas

ANSES recordó que la consulta no tiene costo y puede realizarse en cualquier momento desde una computadora o teléfono con acceso a internet, lo que permite a los beneficiarios conocer con anticipación cuándo y cómo recibirán sus haberes, evitando traslados innecesarios a las oficinas del organismo.

ANSESAsignaciones familiaresJubilaciónAUH - Asignación Universal por Hijo
Carlos Dileo
Carlos Dileo

Editor SEO

Periodista con un largo recorrido en medios de comunicación y agencias digitales. Especializado en servicios, información general, turismo, lifestyle y entretenimiento. Leer bio

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