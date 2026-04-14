La Línea 118 suma un nuevo ramal, el "C". Foto: Instagram.

Tras semanas de tensión y reducción de servicios que afectaron a miles de pasajeros, el Gobierno logró un principio de acuerdo con las cinco cámaras empresarias de colectivos del AMBA tratándose de AAETA, CEUTUPBA, CTPBA, CETUBA y CEAP. En una reunión clave llevada a cabo este martes 14 de abril por el secretario de Transporte, Fernando Herrmann, el Ejecutivo se comprometió a enviar esta misma semana un pago complementario de fondos para saldar las deudas pendientes por subsidios.

Según cálculos del sector privado, la deuda acumulada asciende a los $120.000 millones. Con esta inyección de recursos, la Secretaría de Transporte busca “contribuir a la regularización de sus cuentas y de las frecuencias” para normalizar la prestación del servicio público en el Área Metropolitana.

Más allá del alivio financiero inmediato, el encuentro en la cartera de Transporte apuntó al “ordenamiento y la reestructuración del sistema de aspectos operativos que hoy dificultan la adecuada prestación de los servicios”. Los funcionarios presentaron un plan de acción para avanzar en el corto plazo con lineamientos concretos y según informaron desde el Ministerio, el objetivo es:

Analizar variables técnicas y económicas para garantizar un servicio “acorde a la demanda de los usuarios”.

Desarrollar herramientas que “transparenten y mejoren los recorridos según la demanda real”.

Implementar propuestas orientadas a reducir costos operativos y optimizar el sistema.

Colectivos Foto: redes

Desde el sector empresario se mostraron optimistas, aunque mantuvieron cautela. Representantes de AAETA, entre ellos Luciano Fusaro y Oscar Álvarez, destacaron la apertura del diálogo tras el encuentro: “Creemos que se dio un paso importante en la dirección correcta y nos hemos comprometido a darle continuidad a esta mesa de diálogo, dejando en claro el compromiso de las empresas de brindar la mayor cantidad de servicios posibles y con los recursos disponibles”.

Este avance con el Gobierno se sumó a la reunión mantenida el lunes 13 con autoridades de la provincia de Buenos Aires, donde se pactó un esquema que “priorice el cuidado de las fuentes de trabajo”. Mientras el gobierno bonaerense define la estructura de costos para el segundo cuatrimestre, la mesa de trabajo nacional ya tiene fecha de reencuentro: volverán a verse las caras dentro de 15 días.