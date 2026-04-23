Termas con descuento para jubilados: las mejores opciones para viajar y descansar sin gastar de más
Viajar a termas y descansar en aguas calientes es una de las escapadas preferidas por jubilados en Argentina, sobre todo cuando hay descuentos especiales y precios accesibles.
El turismo termal se convirtió en uno de los planes favoritos de jubilados y pensionados en Argentina. Las aguas calientes no solo ofrecen relax, sino que también ayudan a aliviar dolores musculares, mejorar la circulación y reducir el estrés. En un contexto donde cuidar el bolsillo es clave, varios complejos del país ofrecen descuentos especiales para jubilados, con precios accesibles y propuestas pensadas para personas mayores.
Más allá de Entre Ríos y Copahue, existen otras termas en distintas provincias que combinan tranquilidad, servicios de calidad y beneficios económicos. Estas son algunas de las mejores alternativas para viajar en 2026.
Termas de Río Hondo (Santiago del Estero)
Consideradas el principal centro termal del país, las Termas de Río Hondo cuentan con aguas que brotan naturalmente a altas temperaturas y una infraestructura hotelera preparada para estadías prolongadas.
Descuentos para jubilados: muchos hoteles y complejos ofrecen tarifas reducidas para jubilados y pensionados acreditando credencial o recibo de haberes.
Precios orientativos:
- Entrada a complejos termales: desde $12.000
- Hoteles con acceso a termas: paquetes desde $45.000 por noche
Cómo llegar:
- Avión: vuelos diarios al Aeropuerto de Termas de Río Hondo
- Auto: Ruta Nacional 9 desde Tucumán o Santiago capital
Termas de Cacheuta (Mendoza)
Ubicadas a solo 40 kilómetros de la ciudad de Mendoza, Cacheuta combina aguas termales naturales con un entorno de montaña único, ideal para quienes buscan descanso y paisaje.
Descuentos para jubilados: el parque termal y varios hoteles de la zona aplican tarifas reducidas para personas mayores, especialmente de lunes a viernes.
Precios orientativos:
- Entrada parque termal: desde $18.000
- Paquetes con spa: desde $30.000
Cómo llegar:
- Auto: Ruta Provincial 82 desde la ciudad de Mendoza
- Transporte público + traslados turísticos
Termas de Tapalqué (Buenos Aires)
Una opción tranquila y cada vez más elegida por jubilados que buscan evitar grandes multitudes. El complejo está rodeado de naturaleza y pensado para el relax prolongado.
Descuentos para jubilados:
- 25% de descuento general
- Beneficios adicionales para jubilados del IPS
Precios orientativos:
- Entrada general: $22.000
- Jubilados: desde $16.500
Cómo llegar:
- Auto: Ruta Provincial 51
- Ómnibus desde CABA y ciudades cercanas
Termas de Dolores (Buenos Aires)
Uno de los parques termales más modernos de la provincia, con piletas cubiertas y semicubiertas, ideal para cualquier época del año.
Descuentos para jubilados: tarifa diferencial permanente presentando credencial.
Precios orientativos:
- Jubilados: desde $14.400
- Entrada general: $17.500
Cómo llegar:
- Auto: Autovía 2
- Tren Roca hasta Dolores + traslado corto
Termas de Balde (San Luis)
Un pequeño destino termal poco conocido, perfecto para quienes buscan tranquilidad absoluta. Las aguas emergen de manera natural a más de 40°C.
Descuentos para jubilados:Tarifas reducidas en termas municipales y hoteles de la zona.
Precios orientativos:
- Baño termal: desde $10.000
- Hospedaje con termas: desde $25.000
Cómo llegar:
- Auto: Ruta Nacional 7 o Ruta 146 desde San Luis capital
- Ómnibus hasta la ciudad de San Luis + traslado
Consejos para aprovechar mejor los descuentos
- Viajar de lunes a viernes suele ser más barato
- Consultar convenios con ANSES, IPS o bancos provinciales
- Reservar con anticipación en temporada baja
- Llevar siempre DNI y credencial de jubilado
Relax, salud y ahorro: el combo ideal
Las termas siguen siendo una de las escapadas más recomendadas para jubilados en Argentina. Con opciones accesibles en distintas provincias, descuentos vigentes y buena conectividad, descansar en aguas calientes ya no es un lujo, sino una alternativa real para cuidar la salud sin gastar de más.