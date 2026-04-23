Guía para conocer los mejores descuentos Foto: Foto generada con IA Canal 26

El turismo termal se convirtió en uno de los planes favoritos de jubilados y pensionados en Argentina. Las aguas calientes no solo ofrecen relax, sino que también ayudan a aliviar dolores musculares, mejorar la circulación y reducir el estrés. En un contexto donde cuidar el bolsillo es clave, varios complejos del país ofrecen descuentos especiales para jubilados, con precios accesibles y propuestas pensadas para personas mayores.

Más allá de Entre Ríos y Copahue, existen otras termas en distintas provincias que combinan tranquilidad, servicios de calidad y beneficios económicos. Estas son algunas de las mejores alternativas para viajar en 2026.

Termas de Río Hondo (Santiago del Estero)

Consideradas el principal centro termal del país, las Termas de Río Hondo cuentan con aguas que brotan naturalmente a altas temperaturas y una infraestructura hotelera preparada para estadías prolongadas.

Termas de Río Hondo, Santiago del Estero. Foto: Tripadvisor

Descuentos para jubilados: muchos hoteles y complejos ofrecen tarifas reducidas para jubilados y pensionados acreditando credencial o recibo de haberes.

Precios orientativos:

Entrada a complejos termales: desde $12.000

Hoteles con acceso a termas: paquetes desde $45.000 por noche

Cómo llegar:

Avión: vuelos diarios al Aeropuerto de Termas de Río Hondo

Auto: Ruta Nacional 9 desde Tucumán o Santiago capital

Termas de Cacheuta (Mendoza)

Ubicadas a solo 40 kilómetros de la ciudad de Mendoza, Cacheuta combina aguas termales naturales con un entorno de montaña único, ideal para quienes buscan descanso y paisaje.

Parque Termal Cacheuta. Fuente: Turismo Mendoza

Descuentos para jubilados: el parque termal y varios hoteles de la zona aplican tarifas reducidas para personas mayores, especialmente de lunes a viernes.

Precios orientativos:

Entrada parque termal: desde $18.000

Paquetes con spa: desde $30.000

Cómo llegar:

Auto: Ruta Provincial 82 desde la ciudad de Mendoza

Transporte público + traslados turísticos

Termas de Tapalqué (Buenos Aires)

Una opción tranquila y cada vez más elegida por jubilados que buscan evitar grandes multitudes. El complejo está rodeado de naturaleza y pensado para el relax prolongado.

Termas de Tapalqué. Foto: Prensa

Descuentos para jubilados:

25% de descuento general

Beneficios adicionales para jubilados del IPS

Precios orientativos:

Entrada general: $22.000

Jubilados: desde $16.500

Cómo llegar:

Auto: Ruta Provincial 51

Ómnibus desde CABA y ciudades cercanas

Termas de Dolores (Buenos Aires)

Uno de los parques termales más modernos de la provincia, con piletas cubiertas y semicubiertas, ideal para cualquier época del año.

Descuentos para jubilados: tarifa diferencial permanente presentando credencial.

Precios orientativos:

Jubilados: desde $14.400

Entrada general: $17.500

Cómo llegar:

Auto: Autovía 2

Tren Roca hasta Dolores + traslado corto

Termas de Balde (San Luis)

Un pequeño destino termal poco conocido, perfecto para quienes buscan tranquilidad absoluta. Las aguas emergen de manera natural a más de 40°C.

Descuentos para jubilados:Tarifas reducidas en termas municipales y hoteles de la zona.

Precios orientativos:

Baño termal: desde $10.000

Hospedaje con termas: desde $25.000

Cómo llegar:

Auto: Ruta Nacional 7 o Ruta 146 desde San Luis capital

Ómnibus hasta la ciudad de San Luis + traslado

Consejos para aprovechar mejor los descuentos

Viajar de lunes a viernes suele ser más barato

Consultar convenios con ANSES, IPS o bancos provinciales

Reservar con anticipación en temporada baja

Llevar siempre DNI y credencial de jubilado

Relax, salud y ahorro: el combo ideal

Las termas siguen siendo una de las escapadas más recomendadas para jubilados en Argentina. Con opciones accesibles en distintas provincias, descuentos vigentes y buena conectividad, descansar en aguas calientes ya no es un lujo, sino una alternativa real para cuidar la salud sin gastar de más.