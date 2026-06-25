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La Administración de Parques Nacionales abrió la oferta de retiros voluntarios para trabajadores con más de 2 años de antigüedad

La adhesión al sistema es totalmente voluntaria y está sujeta a aprobación, según criterios de elegibilidad vinculados a la edad y situación previsional de los agentes, informaron.

Juliana Argañaraz
Por Juliana Argañaraz
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Administración de Parques Nacionales abrió la convocatoria a retiros voluntarios.
Administración de Parques Nacionales abrió la convocatoria a retiros voluntarios. Foto: APN
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Los trabajdores de la Administración de Parques Nacionales podrán optar por el retiro voluntario a partir del 1 de julio y hasta el 11 de agosto de 2026, informó la APN.

La opción será voluntaria de los trabajadores de planta con más de dos años de antigüedad y estará sujeta a la aprobación oficial, según criterios de elegibilidad “vinculados a la edad y situación previsional de los agentes”.

El nuevo Sistema de Retiro Voluntario está orientado a “optimizar la organización institucional y acompañar decisiones individuales de los agentes en una etapa clave de su trayectoria laboral”, indicaron.

Qué implica el retiro voluntario en Parques Nacionales

La posibilidad contempla una “gratificación extraordinaria de egreso” en base a un esquema proporcional a la antigüedad, que se calcula sobre la remuneración habitual, con porcentajes diferenciales según la edad del agente, y contempla un esquema de pago en tramos que brinda previsibilidad financiera.

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Como contraparte, el sistema establece que la desvinculación laboral implica la supresión del cargo y la imposibilidad de reingreso al Sector Público Nacional por un período de cinco años, garantizando así la coherencia del proceso de reorganización administrativa.

Cómo es el procedimiento para el retiro voluntario

En cuanto al procedimiento, se prevé una tramitación ordenada en distintas etapas, que incluyen:

  • Evaluación técnica por parte de la Dirección General de Recursos Humanos
  • Intervención de las áreas sustantivas
  • Dictado del acto administrativo final por parte del Directorio

El plazo para adherirse al Sistema de Retiro Voluntario estará vigente desde el 1 de julio de 2026 hasta el 11 de agosto de 2026, período durante el cual los agentes interesados podrán presentar su solicitud a través de los canales habilitados.

Con esta iniciativa, la Administración de Parques Nacionales reafirma su compromiso con una gestión moderna, ordenada y respetuosa de las trayectorias laborales, promoviendo herramientas que permitan planificar el desarrollo institucional de manera estratégica y sostenible.

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Juliana Argañaraz
Juliana Argañaraz

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