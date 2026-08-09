ANSES activa los pagos de agosto: quiénes cobran del 10 al 14 y cómo consultar tu fecha

ANSES cobros Foto: ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social, más conocida como ANSES, pone en marcha una nueva etapa del calendario de pagos de agosto 2026, con acreditaciones para jubilados, pensionados, titulares de AUH, Asignación por Embarazo, Pensiones No Contributivas y otras prestaciones sociales. El cronograma se organiza, como todos los meses, según la terminación del DNI de cada beneficiario.

Durante la semana que va del lunes 10 al viernes 14 de agosto, el organismo previsional concentrará los primeros depósitos del mes para distintos grupos. Esta etapa resulta clave porque marca el inicio de los cobros para quienes perciben jubilaciones y pensiones mínimas, Asignación Universal por Hijo, Asignación Familiar por Hijo, Asignación por Embarazo y Pensiones No Contributivas.

Además, las prestaciones de agosto llegan con una actualización del 1,89%, aplicada en línea con la movilidad mensual que toma como referencia la inflación informada por el INDEC con dos meses de diferencia.

Quiénes cobran ANSES del 10 al 14 de agosto

El calendario de esta semana incluye a varios beneficiarios que esperan la acreditación de sus haberes o asignaciones. En todos los casos, la fecha depende del último número del Documento Nacional de Identidad.

Oficinas ANSES Foto: ANSES

Jubilados y pensionados que cobran la mínima

Los titulares de jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo comienzan a cobrar el lunes 10 de agosto. El esquema de la semana queda de la siguiente manera:

DNI terminados en 0: lunes 10 de agosto

DNI terminados en 1: martes 11 de agosto

DNI terminados en 2: miércoles 12 de agosto

DNI terminados en 3: jueves 13 de agosto

DNI terminados en 4: viernes 14 de agosto

Este grupo continuará con los pagos después del fin de semana largo, según el calendario mensual previsto por ANSES.

AUH y Asignación Familiar por Hijo: fechas de cobro

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo y de la Asignación Familiar por Hijo también cobran durante esta semana, siempre de acuerdo con la terminación del DNI.

DNI terminados en 0: lunes 10 de agosto

DNI terminados en 1: martes 11 de agosto

DNI terminados en 2: miércoles 12 de agosto

DNI terminados en 3: jueves 13 de agosto

DNI terminados en 4: viernes 14 de agosto

Para muchas familias, este depósito representa uno de los ingresos más importantes del mes. Por eso, se recomienda revisar la fecha exacta desde Mi ANSES antes de acercarse a un cajero o punto de cobro.

Asignación por Embarazo: cuándo se cobra esta semana

La Asignación por Embarazo también forma parte del calendario que se activa desde el 10 de agosto. Durante los primeros cinco días hábiles de pago, ANSES deposita a las titulares cuyos documentos finalizan entre 0 y 4.

Oficinas ANSES Foto: ANSES

DNI terminados en 0: lunes 10 de agosto

DNI terminados en 1: martes 11 de agosto

DNI terminados en 2: miércoles 12 de agosto

DNI terminados en 3: jueves 13 de agosto

DNI terminados en 4: viernes 14 de agosto

El resto de las terminaciones continuará cobrando en las fechas posteriores del cronograma de agosto.

Pensiones No Contributivas: el calendario completo de la semana

Las Pensiones No Contributivas tienen un esquema diferente, ya que se pagan de a dos terminaciones de DNI por jornada. En la semana del 10 al 14 de agosto, el cronograma queda completo para todos los titulares de PNC.

DNI terminados en 0 y 1: lunes 10 de agosto

DNI terminados en 2 y 3: martes 11 de agosto

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 12 de agosto

DNI terminados en 6 y 7: jueves 13 de agosto

DNI terminados en 8 y 9: viernes 14 de agosto

También se habilita el pago de Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas para todas las terminaciones de documento desde el 10 de agosto y hasta septiembre, según el esquema mensual informado.

Asignación por Prenatal y Maternidad: fechas importantes

En el caso de la Asignación por Prenatal, ANSES inicia los pagos el martes 11 de agosto para las primeras terminaciones de documento. El calendario de esta prestación durante la semana es el siguiente:

DNI terminados en 0 y 1: martes 11 de agosto

DNI terminados en 2 y 3: miércoles 12 de agosto

DNI terminados en 4 y 5: jueves 13 de agosto

DNI terminados en 6 y 7: viernes 14 de agosto

La Asignación por Maternidad, en cambio, se cobra desde el primer día del calendario de pago para todas las terminaciones de DNI.

Cómo consultar si cobrás esta semana

Para saber si corresponde cobrar entre el 10 y el 14 de agosto, los beneficiarios pueden ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Desde allí, deben revisar la sección de Cobros o consultar el apartado correspondiente a fecha y lugar de pago.

El sistema informa la fecha de acreditación, el lugar de cobro y el período durante el cual el dinero permanece disponible. Esta consulta es especialmente útil para evitar traslados innecesarios, demoras en bancos o confusiones con el calendario.

Por qué conviene revisar Mi ANSES antes de cobrar

Aunque el calendario general ya está definido, cada beneficiario puede tener particularidades según su prestación, banco, medio de cobro o situación registrada ante el organismo. Por eso, antes de retirar el dinero, es recomendable verificar que los datos personales y de contacto estén actualizados.

Quienes necesiten cambiar el medio de cobro pueden hacerlo desde Mi ANSES, dentro de la opción Cobros, aunque la modificación suele tener vigencia a partir de los 60 días de solicitada.

La semana del 10 al 14, clave para millones de beneficiarios

Con el inicio de los pagos de agosto, ANSES activa una de las semanas más relevantes del mes para jubilados, pensionados y titulares de asignaciones. El dato central para consultar rápido es simple: si tu DNI termina entre 0 y 4, y cobrás jubilación mínima, AUH, SUAF o Asignación por Embarazo, es muy probable que tu fecha de pago esté dentro de esta primera tanda.

En el caso de las Pensiones No Contributivas, la semana del 10 al 14 reúne a todas las terminaciones de documento, por lo que el calendario queda completo antes del fin de semana.