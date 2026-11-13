ANSES: quiénes cobran este viernes 13 de noviembre con aumento del 1,93% y bono de $70.000, según la terminación del DNI

Cobros ANSES Foto: ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa este viernes 13 de noviembre de 2026 con el calendario de pagos correspondiente a jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales. La jornada incluye acreditaciones para distintos grupos de beneficiarios, organizadas según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) y el tipo de prestación que reciben.

El cronograma presenta modificaciones respecto de un mes habitual debido a los feriados vinculados con la visita del papa León XIV a la Argentina y el Día del Trabajador Bancario. Además, los haberes de noviembre incorporan un aumento del 1,93%, calculado a partir de la inflación de septiembre, junto con el bono previsional de hasta $70.000 para los jubilados y pensionados que cumplen los requisitos.

ANSES: quiénes cobran este viernes 13 de noviembre de 2026

De acuerdo con el calendario de pagos de noviembre, este viernes reciben sus prestaciones jubilados, pensionados y titulares de asignaciones familiares y sociales. En algunos casos, el organismo concentra varias terminaciones de DNI en una misma jornada para reorganizar las acreditaciones después de los días sin actividad bancaria.

Trámites en ANSES Foto: ANSES

Los grupos que tienen fecha de cobro este viernes son:

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo: DNI terminados en 2, 3 y 4.

Pensiones No Contributivas (PNC): DNI terminados en 8 y 9.

Asignación Universal por Hijo (AUH): DNI terminados en 2.

Asignación Familiar por Hijo (SUAF): DNI terminados en 2.

Asignación por Embarazo (AUE): DNI terminados en 2.

Asignación por Prenatal: DNI terminados en 2 y 3.

También continúa vigente el período de pago de las Asignaciones de Pago Único por matrimonio, nacimiento y adopción, así como el de las Asignaciones Familiares correspondientes a titulares de Pensiones No Contributivas. Ambas prestaciones tienen una ventana de cobro que se extiende desde el 11 de noviembre hasta el 10 de diciembre.

Cuánto aumentan las jubilaciones, pensiones y asignaciones de ANSES en noviembre

Durante noviembre de 2026, las prestaciones de ANSES reciben una actualización del 1,93%, conforme al mecanismo de movilidad mensual establecido para los haberes previsionales. El porcentaje surge de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre, difundida por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

El incremento alcanza a jubilaciones, pensiones, AUH, AUE y asignaciones familiares, aunque los montos finales dependen de cada prestación y de las condiciones particulares del beneficiario. Para quienes cobran la jubilación mínima, también se contempla el bono extraordinario de hasta $70.000, destinado a reforzar los ingresos previsionales más bajos.

El adicional se abona junto con el haber mensual a quienes reúnen las condiciones establecidas. En el caso de los beneficiarios que perciben un ingreso superior al mínimo, pero se encuentran dentro del límite previsto para acceder al refuerzo, el bono puede ser proporcional.

Calendario ANSES: cuándo cobran los jubilados después del viernes 13

El calendario para jubilados y pensionados que perciben haberes que no superan el mínimo continuará la próxima semana. El lunes 16 de noviembre cobrarán los titulares con DNI terminado en 5, mientras que el martes 17 será el turno de quienes tengan documentos finalizados en 6.

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El miércoles 18 recibirán sus pagos los DNI terminados en 7; el jueves 19, los finalizados en 8; y el viernes 20, los terminados en 9. Por su parte, los jubilados y pensionados que superan el haber mínimo comenzarán a cobrar el 24 de noviembre, con un cronograma que se extenderá hasta el lunes 30, según la terminación del documento.

Cómo consultar la fecha y el lugar de cobro en Mi ANSES

Los beneficiarios pueden verificar cuándo y dónde cobrarán a través de Mi ANSES, ingresando con su CUIL y Clave de la Seguridad Social. Dentro de la plataforma deben seleccionar la opción “Cobros” y luego “Consultar fecha y lugar de cobro”, donde se informa la acreditación correspondiente a cada prestación.

También pueden consultar el calendario desde el sitio oficial del organismo, sin necesidad de acudir personalmente a una oficina. El trámite es gratuito y permite confirmar la fecha asignada, especialmente durante un mes en el que los feriados modificaron la distribución habitual de los pagos.