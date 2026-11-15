Burger King cambia de dueño en la Argentina: quién compró los 107 locales de la cadena

Burger King cambia de dueño en la Argentina. Foto: Unsplash

La cadena de hamburguesas Burger King tendrá un nuevo dueño en la Argentina. Alsea, la compañía mexicana que estaba a cargo de su operación local, anunció la firma de un acuerdo vinculante para desprenderse de sus restaurantes en el país. La transacción comprende 107 establecimientos y representa un nuevo movimiento en el mercado gastronómico.

Aunque la empresa no dio a conocer oficialmente a la firma compradora ni reveló el monto de la operación, en el mercado señalan a Integra Food & Hospitality, sociedad vinculada a Integra Capital, como la responsable de quedarse con el negocio. El grupo inversor está presidido por José Luis Manzano y cuenta con participaciones en distintas actividades económicas.

Burger King, en venta en Argentina. Foto: Unsplash.

El traspaso todavía no está cerrado. Según informó Alsea, el acuerdo deberá cumplir con las autorizaciones regulatorias correspondientes y otras condiciones necesarias para concretar la transferencia de los restaurantes.

Quién está detrás de la compra de Burger King

La posible llegada de Integra Capital al negocio de las hamburguesas incorpora una nueva actividad a la cartera de inversiones del grupo de Manzano. La firma tiene presencia en sectores como energía, petróleo, servicios públicos, minería y medios de comunicación, y ahora avanzaría sobre el rubro gastronómico a través de una división denominada Food & Hospitality.

Uno de sus principales vínculos empresariales es con Mercuria Energy Group, el fondo suizo que participa como socio mayoritario de Integra en Phoenix Global Resources, compañía petrolera con operaciones en Vaca Muerta.

Burger King cambia de dueño en la Argentina. Foto: X/BurgerKingArg.

El vínculo entre Integra Capital y Mercuria Energy Group también alcanza al negocio de los combustibles. En junio pasado, el fondo suizo adquirió los activos locales de Shell por USD$1.420 millones. El paquete incluyó una red de 894 estaciones de servicio distribuidas en todo el país, la refinería de Dock Sud, una planta de lubricantes en la Ciudad de Buenos Aires, dos aeroplantas ubicadas en Ezeiza y Aeroparque y terminales de combustibles en Arroyo Seco y Santa Fe.

De esta manera, el entorno empresario de Integra quedó vinculado a una operación de gran escala dentro del mercado energético argentino. La compra de Burger King ampliaría ahora esa presencia hacia el consumo masivo y la gastronomía.

La posible conexión entre Burger King y Shell

Uno de los interrogantes que abre la operación es si los restaurantes de Burger King podrían integrarse a la red de estaciones de servicio Shell. La posibilidad permitiría combinar dos actividades comerciales con una importante circulación de clientes y ampliar los puntos de venta de la cadena de hamburguesas.

Shell

El modelo podría contemplar la instalación de locales gastronómicos en determinados establecimientos, aunque hasta el momento no se comunicaron planes concretos para avanzar en esa dirección. Tampoco se precisó qué estaciones podrían incorporar la marca ni cuándo comenzaría una eventual implementación.

Por ahora, la relación entre ambos negocios constituye una posibilidad de desarrollo comercial, pero no existe un proyecto operativo confirmado.