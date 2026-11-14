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Decreto 274/2024 del Gobierno: qué jubilados de ANSES podrían quedarse sin el bono de diciembre

Los haberes tendrán un nuevo aumento por movilidad, pero el refuerzo extraordinario dependerá de los ingresos de cada beneficiario y de una nueva decisión del Gobierno. Quienes superen el tope establecido cobrarán la jubilación actualizada y el aguinaldo, pero no el bono.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
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Bono de jubilados para diciembre 2026.
Bono de jubilados para diciembre 2026. Foto: Foto generada con IA
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Los jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) recibirán un nuevo aumento en diciembre de 2026 de acuerdo con el esquema de movilidad establecido por el Decreto 274/2024. Sin embargo, no todos los beneficiarios accederían al bono extraordinario de fin de año: quienes superen el límite de ingresos que establezca el Gobierno podrían quedar excluidos del refuerzo.

La actualización de los haberes se calcula mensualmente según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). El aumento alcanza a los beneficiarios comprendidos en el régimen de movilidad, independientemente de que reciban o no el bono.

ANSES
ANSES ya publicó las fechas de cobro de diciembre 2026. Foto: ANSES

En cambio, el pago del refuerzo depende de una decisión específica del Gobierno, que debe confirmar el monto y las condiciones para acceder al beneficio durante diciembre.

Qué jubilados de ANSES quedarían sin el bono en diciembre

Si el Ejecutivo mantiene los criterios aplicados en noviembre, los jubilados que superen el tope de ingresos quedarán afuera del pago extraordinario.

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El esquema contempla tres situaciones:

  • Bono completo: para quienes cobran un haber igual o inferior a la jubilación mínima.
  • Bono proporcional: para los beneficiarios cuyos ingresos superan la mínima, pero no alcanzan el límite establecido para recibir el refuerzo máximo.
  • Sin bono: para quienes cobran más que la suma de la jubilación mínima y el monto máximo del refuerzo.

Un aspecto importante es que ANSES considera el total de las prestaciones que percibe cada titular. Por lo tanto, una persona que cobra una jubilación y una pensión puede quedar excluida si la suma de ambos ingresos supera el límite correspondiente.

En noviembre, el Gobierno otorgó un bono de hasta $70.000 mediante el Decreto 1296/2026. Para diciembre, todavía resta conocer si se mantendrá el mismo importe y cuáles serán los requisitos definitivos.

Qué establece el Decreto 274/2024 para los jubilados

El Decreto 274/2024 modificó el sistema de movilidad previsional y estableció actualizaciones mensuales de los haberes en función de la inflación. De esta manera, las jubilaciones y pensiones reciben aumentos vinculados con el IPC, sin necesidad de que el Gobierno anuncie un refuerzo extraordinario cada mes.

La diferencia es que la movilidad constituye el mecanismo de actualización de los haberes, mientras que el bono depende de una disposición adicional del Poder Ejecutivo. Por eso, un jubilado puede recibir el aumento correspondiente y, al mismo tiempo, quedar excluido del pago extra.

Qué cobran los jubilados que no reciben el bono

Los beneficiarios que superen el límite de ingresos para acceder al refuerzo igualmente tendrán dos componentes en sus haberes de diciembre:

  • Jubilación mensual con aumento: calculada según la actualización por movilidad.
  • Segunda cuota del aguinaldo: equivalente al 50% del mayor haber mensual percibido durante el semestre.
Jubilados bono
En diciembre 2026 se cobrará el medio aguinaldo. Foto: ANSES

Según el cronograma establecido por la Resolución 349/2025, los pagos de diciembre se realizarán antes de Navidad, con el último depósito previsto para el 23 de diciembre. La confirmación oficial del bono será clave para conocer qué jubilados y pensionados recibirán el refuerzo extraordinario y quiénes cobrarán únicamente el haber actualizado junto con el aguinaldo.

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Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

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