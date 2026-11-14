Tensión aérea en Estados Unidos: 2.500 vuelos para reprogramar, el desafío de las aerolíneas en medio de las dudas de miles de pasajeros

Vuelos cancelados en Estados Unidos. Foto: EFE

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos levantó la suspensión nacional de despegues, que este viernes paralizó durante cuatro horas las salidas en los aeropuertos del país debido a una interrupción en las comunicaciones, aunque las operaciones aéreas tardarán en volver a la normalidad.

La Administración de Donald Trump atribuyó el incidente, que provocó miles de retrasos aéreos, a una caída del sistema de comunicaciones y descartó que se debiera a un ataque terrorista contra Estados Unidos.

Vuelos cancelados en Estados Unidos. Foto: EFE

Al momento, las aerolíneas trabajan para reprogramar más de 2.500 vuelos, mientras intentaban recuperar sus operaciones tras la suspensión nacional de despegues más prolongada de los últimos 25 años.

La interrupción dejó a pasajeros varados y obligó a equipos deportivos profesionales y universitarios a buscar medios de transporte alternativos para cumplir con sus compromisos. Según FlightAware, además de las cancelaciones, cientos de vuelos registraron demoras durante la jornada.

Vuelos cancelados en Estados Unidos. Foto: EFE

La interrupción también afectó a las operaciones de transporte de mercancías y correo de compañías como FedEx y UPS.

La de este viernes fue la tercera suspensión general de despegues en Estados Unidos en lo que va de siglo, después de la adoptada tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 y del fallo del sistema de avisos a los pilotos registrado en enero de 2023.

Vuelos cancelados en Estados Unidos. Foto: EFE

“Esto no es otro 11S”, declaró el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, poco después de que se anunciara la suspensión de vuelos, en un intento de tranquilizar a la población.