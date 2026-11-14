Hasta 35% de descuento y $40.000 de reintegro: los beneficios para jubilados de ANSES en noviembre 2026

Descuentos para jubilados en supermercados.

Los jubilados y pensionados que cobran sus haberes a través de ANSES pueden acceder durante noviembre de 2026 a una serie de descuentos y reintegros en supermercados de todo el país. Las promociones incluyen rebajas en alimentos, productos de limpieza y perfumería, con beneficios que varían según la cadena comercial y el banco donde se percibe la jubilación.

Las ofertas funcionan mediante convenios directos entre el organismo y las principales cadenas comerciales, además de promociones bancarias que permiten sumar ahorros y obtener devoluciones de dinero. En algunos casos, los descuentos llegan al 35% y no tienen tope de reintegro.

Para aprovechar estos beneficios, no es necesario realizar trámites en las oficinas de ANSES ni inscribirse previamente. El requisito principal es utilizar la tarjeta de débito asociada a la cuenta previsional o los medios de pago digitales habilitados por cada entidad financiera.

Descuentos para jubilados en supermercados. Foto: Pexels/Rollz International

ANSES: qué descuentos ofrecen los supermercados en noviembre de 2026

Las cadenas comerciales adheridas cuentan con diferentes porcentajes de ahorro y condiciones de reintegro. Estas son las promociones informadas para noviembre:

Disco, Jumbo y Vea : ofrecen un 10% de descuento general en las compras y un 20% en productos de perfumería y limpieza . Los beneficios no tienen tope de reintegro.

Coto y La Anónima : aplican un 10% de descuento general sin límite de devolución, para compras presenciales y con exclusiones determinadas por cada empresa.

Josimar : brinda un 15% de descuento general sin tope de reintegro, sujeto a las condiciones comerciales vigentes.

Carrefour : ofrece un 10% de descuento general , con un tope mensual de devolución de $35.000.

Chango Más : aplica una rebaja del 10% en productos de consumo masivo , con un límite de reintegro de $15.000.

Día: otorga un 10% de ahorro directo, con un tope de $2.000 por operación.

Las condiciones pueden variar según las sucursales, los productos incluidos y los medios de pago aceptados.

Descuentos bancarios para jubilados: reintegros de hasta el 35%

Además de las promociones de los supermercados, los bancos que pagan las jubilaciones incorporaron beneficios adicionales para noviembre. Algunas entidades permiten combinar sus reintegros con las ofertas comerciales vigentes.

Estas son las principales promociones:

Banco Patagonia : ofrece reintegros de hasta el 35% en supermercados adheridos, con un tope mensual unificado de hasta $40.000, según el día y el canal de pago.

Banco Supervielle : brinda un 20% de ahorro los martes en Jumbo, Disco, Vea y Chango Más . El tope es de $25.000 al pagar con tarjeta de débito y de $15.000 mediante código QR.

Banco Galicia : ofrece hasta un 25% de descuento y la posibilidad de financiar compras en tres cuotas sin interés. El tope mensual de reintegro en supermercados es de $20.000.

Banco Nación: suma un 5% de ahorro adicional sobre las promociones vigentes en comercios participantes. El beneficio tiene un límite semanal de $5.000 y un máximo mensual de $20.000, utilizando tarjetas de débito o crédito mediante BNA+ MODO.

De esta manera, los jubilados pueden aprovechar tanto las rebajas aplicadas directamente por los supermercados como los reintegros de las entidades financieras, siempre que cumplan con las condiciones de cada promoción.

Cómo acceder a los descuentos de ANSES en supermercados

Para obtener los beneficios durante noviembre, los jubilados y pensionados deben tener en cuenta algunas condiciones al momento de realizar sus compras.

El medio de pago es uno de los requisitos principales: las operaciones deben realizarse con la tarjeta de débito asociada a la cuenta bancaria donde se depositan los haberes previsionales o mediante los códigos QR de las aplicaciones financieras habilitadas.

Según el funcionamiento de cada promoción, el ahorro puede aplicarse directamente en la línea de cajas o acreditarse posteriormente como reintegro en la cuenta bancaria.

Descuentos para jubilados en supermercados. Foto: REUTERS

Además, hay que considerar estos puntos:

No requiere inscripción : los beneficiarios no necesitan anotarse previamente ni concurrir a una oficina de ANSES.

Tarjeta de débito : debe utilizarse la tarjeta vinculada a la cuenta donde se cobra la jubilación, cuando así lo establezca la promoción.

Pagos digitales : algunas entidades permiten acceder a los descuentos mediante códigos QR y aplicaciones bancarias.

Acreditación del reintegro : los plazos dependen de las condiciones establecidas por cada banco.

Identificación: el comercio puede solicitar el DNI o el último comprobante previsional para verificar la titularidad del beneficio.

Antes de realizar la compra, es recomendable consultar las condiciones de cada promoción para conocer los días de vigencia, los productos incluidos y los límites de devolución.