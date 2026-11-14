Atención jubilados de la Ley 24.241: Sandra Pettovello confirmó cómo reclamar el reajuste de haberes

La CARSS, la forma de exigir el reajuste de haberes en Anses. Foto: ANSES.

El Ministerio de Capital Humano ratificó el funcionamiento de la Comisión Administrativa de Revisión de la Seguridad Social (CARSS), un organismo que permite a jubilados y pensionados cuestionar determinadas decisiones de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

La comisión funciona como una instancia de apelación administrativa dentro del sistema previsional. A través de ella, los titulares de beneficios comprendidos en la Ley 24.241 pueden presentar un Recurso de Revisión cuando consideran que una resolución del organismo contiene errores, omisiones o decisiones que perjudican sus derechos y sus ingresos.

Sin embargo, existe un requisito fundamental para iniciar el procedimiento: el plazo para presentar el reclamo es de 30 días hábiles administrativos, contados desde la notificación oficial de la resolución que se pretende impugnar.

Trámites de Anses. Foto: ANSES

Qué trámites pueden revisarse ante la CARSS

La Comisión Administrativa de Revisión de la Seguridad Social interviene en determinados reclamos vinculados con prestaciones y decisiones previsionales de ANSES. Su función es analizar los planteos de los beneficiarios y evaluar si corresponde modificar o dejar sin efecto una resolución administrativa.

No obstante, la CARSS tiene competencias específicas y no puede intervenir en todos los trámites del sistema previsional. Por eso, antes de iniciar una presentación, es importante verificar si el reclamo se encuentra entre los procedimientos habilitados para su revisión.

Qué documentación se necesita para presentar el Recurso de Revisión

Los jubilados y pensionados que quieran iniciar una apelación administrativa deben reunir una serie de documentos para respaldar su solicitud.

Entre los requisitos se encuentran:

DNI original : del titular del beneficio o de su apoderado registrado.

Nota escrita de reclamo : debe estar fundamentada y firmada, e incluir el número de resolución de ANSES que se busca impugnar.

Pruebas documentales : recibos de haberes, certificaciones de servicios u otros comprobantes que permitan demostrar el error u omisión señalado.

Domicilio electrónico: una dirección de correo válida para recibir las notificaciones oficiales relacionadas con el expediente.

La presentación de documentación respaldatoria es importante para que la comisión pueda analizar los argumentos y los antecedentes del reclamo.

Cómo solicitar un turno para iniciar el trámite ante la CARSS

El procedimiento comienza con la solicitud de un turno presencial a través de los canales oficiales de ANSES o mediante las Unidades de Atención Integral (UDAI) habilitadas para este tipo de gestiones.

Una vez iniciado el expediente, los beneficiarios pueden consultar su evolución a través de la plataforma Mi ANSES.

También está disponible el correo electrónico carssconsultas@anses.gob.ar para realizar consultas relacionadas con las actuaciones en curso.

Hay que tener en cuenta que no es obligatorio contratar un abogado, dado que los jubilados y pensionados pueden presentar el Recurso de Revisión directamente. También tienen la posibilidad de realizar el procedimiento mediante un apoderado que se encuentre debidamente registrado.

Hay que solicitar un turno presencial en Anses. Foto: ANSES

En caso de optar por el patrocinio de un profesional del derecho, será necesario adjuntar la correspondiente carta poder autorizada.

De esta manera, la CARSS constituye una alternativa administrativa para quienes buscan cuestionar resoluciones de ANSES. El punto central es respetar el plazo de 30 días hábiles desde la notificación, reunir las pruebas necesarias y verificar que el trámite esté comprendido dentro de las competencias de la comisión.