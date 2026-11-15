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Pese a no tener asegurados los votos de sus aliados y los bloques provinciales, el Gobierno insistirá con la suspensión de las PASO

El oficialismo convocó para este martes a una reunión de comisión en la que buscará dictaminar la máxima prioridad libertaria. En Balcarce 50 aseguran que a partir de la semana próxima habrá expresiones de los dirigentes del interior en ese sentido.

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Diego Santilli y Patricia Bullrich tras las elecciones legislativas.
Diego Santilli y Patricia Bullrich tras las elecciones legislativas. Foto: REUTERS
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La sensación que sobrevuela en el ala política del Gobierno es la de optimismo y fe y uno de los funcionarios que parece encarnarla es el jefe de Gabinete, Diego Santilli, para motorizar la agenda parlamentaria pendiente.

Pese a no tener asegurados los votos de sus aliados y los bloques provinciales, el proyecto que elimina las PASO es la máxima prioridad libertaria.

en ese sentido, la Casa Rosada busca terminar con las Primarias Abiertas, Simultaneas y Obligatorias, pero también se conforma con suspenderlas.

En Balcarce 50 aseguran que a partir de la semana próxima habrá expresiones de los dirigentes del interior en ese sentido. Aunque es cierto que no tienen una gravitación total en el Senado, cámara en la que se discutirá la iniciativa en una semana, tal como confirmó la Comisión de Asuntos Constitucionales que preside el fueguino Agustín Coto.

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Diego Santilli en Casa Rosada
El Gobierno insistirá con la suspensión de las PASO. Foto: Hoy Día Córdoba

Por eso, el oficialismo comenzó a tejer conversaciones con la Unión Cívica Radical (UCR) y el PRO para tratar de sumar voluntades.

El oficialismo tendría hasta el momento 31 votos asegurados de los 37 que necesita para darle media sanción a la iniciativa.

El texto retoma los puntos de la iniciativa original, entre ellos los cambios en el financiamiento de los partidos políticos y la incorporación de Ficha Limpia, pero reemplaza la eliminación de las PASO por su suspensión y agrega la posibilidad de habilitar listas colectoras.

Será cuestión de ver que ofrece el Gobierno para torcer voluntades en tiempo récord porque el período de sesiones ordinarias finaliza el 30 de noviembre. Desde ya, descuentan que por tercer año consecutivo habrá sesiones extraordinarias.

Cerca de la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, además dieron señales de alerta.

La legisladora sostuvo ante los suyos que los votos para suspender las PASO no están y pidió que Santilli los muestre.

Todo un aviso del estado de ánimo por estas horas, con una interna que está muy lejos de apagarse.

La Justicia electoral también apremia pese a la fe libertaria, porque el 8 de septiembre expresó que el Congreso se encuentra en tiempos límites para modificar las reglas de juego del sistema electoral de acuerdo a los estándares internacionales.

Es más, a través de un acordada, expresó que cualquier cambio sea sancionado con anticipación suficiente para poder implementarlo.

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