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El Ministerio de Capital Humano lo mantiene vigente: quiénes pueden jubilarse desde los 52 años y cuáles son los requisitos

Un régimen previsional diferencial permite que determinados trabajadores accedan a la jubilación anticipada. Quiénes pueden solicitar el beneficio, cuántos años de aportes necesitan y qué documentación deben presentar.

Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad
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Trabajadores de Ferrocarriles Argentinos
Trabajadores de Ferrocarriles Argentinos. Foto: InfoGremiales
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El Ministerio de Capital Humano mantiene vigente el Decreto 992/1975, firmado durante la presidencia de María Estela Martínez de Perón. La normativa establece un régimen previsional diferencial para determinados trabajadores de Ferrocarriles Argentinos que desarrollan tareas en ferrobarcos.

Este sistema contempla condiciones especiales de acceso a la jubilación debido a las características de las actividades comprendidas. A diferencia del régimen general, permite que los trabajadores alcanzados soliciten el beneficio previsional a una edad menor, siempre que cumplan con los años de servicios con aportes exigidos.

El régimen también se complementa con otras disposiciones que incluyen a trabajadores embarcados y a quienes realizan tareas específicas vinculadas con la navegación, el dragado y el balizamiento.

Ministerio de Capital Humano
El Ministerio de Capital Humano mantiene un régimen previsional diferencial para determinados trabajadores de Ferrocarriles Argentinos. Foto: FOPEA

A quiénes beneficia la jubilación anticipada de ANSES

El Decreto 992/1975 alcanza al personal que trabaja bajo relación de dependencia, de manera habitual y permanente, en los ferrobarcos de Ferrocarriles Argentinos.

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Entre los puestos comprendidos se encuentran:

  • Capitanes y baqueanos.
  • Jefes de máquinas y maquinistas.
  • Contramaestres, timoneles y marineros.
  • Mayordomos, mozos, cocineros y ayudantes de cocina.
  • Engrasadores, foguistas y cabos.

Además, existen otros regímenes diferenciales que contemplan actividades relacionadas con el sector fluvial. Entre ellos se encuentran el Decreto 6730/1968, referido al personal embarcado; el Decreto 2135/1974, que comprende a los amarradores de barcazas del sistema de empuje; y el Decreto 1852/1975, vinculado con tareas de dragado y balizamiento.

La inclusión en estos regímenes depende de las funciones efectivamente desempeñadas y de la normativa aplicable a cada actividad.

Cuáles son los requisitos para jubilarse desde los 52 años

Para acceder al beneficio previsto en el Decreto 992/1975, los trabajadores alcanzados deben cumplir con dos condiciones principales:

  • Edad mínima: 52 años, tanto para hombres como para mujeres.
  • Aportes: 25 años de servicios computables.

Estos requisitos corresponden al régimen diferencial y no deben confundirse con las condiciones generales de jubilación de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

En los casos en que una persona haya combinado empleos comprendidos en el régimen especial con otros correspondientes a actividades comunes, se debe determinar la proporción de servicios realizados en cada modalidad.

Para ello, se aplica un cálculo que contempla las edades y los años de servicios exigidos para cada tipo de actividad. El resultado permite establecer si el solicitante reúne las condiciones necesarias para acceder al beneficio.

Qué documentación se necesita para tramitar la jubilación anticipada

Los trabajadores que quieran iniciar el trámite deben reunir la documentación que permita acreditar tanto su identidad como las tareas realizadas durante su trayectoria laboral.

Entre los documentos específicos mencionados por la normativa se encuentran:

  • Libreta de embarco: permite acreditar la actividad desarrollada a bordo.
  • Permisos de embarco: sirven para respaldar los períodos de trabajo correspondientes.
  • Certificación de servicios: el empleador debe dejar constancia expresa de que las tareas realizadas están comprendidas total o parcialmente en el régimen diferencial.

La documentación debe presentarse al iniciar el expediente previsional. La acreditación correcta de los servicios resulta fundamental para que ANSES pueda evaluar si corresponde aplicar las condiciones especiales.

Antes de iniciar la solicitud, es recomendable verificar la documentación disponible y consultar con ANSES cuáles son los requisitos vigentes para la actividad específica, ya que la aplicación del régimen depende de las funciones y los períodos laborales acreditados.

Pesos argentinos, dinero. Foto: NA
Jubilación anticipada para determinados trabajadores.

Cómo influye el régimen diferencial en la jubilación

La principal particularidad del Decreto 992/1975 es que permite a determinados trabajadores acceder a la jubilación antes que quienes se encuentran alcanzados por el régimen general.

Sin embargo, no se trata de un beneficio automático para todas las personas que hayan trabajado en el ámbito ferroviario o fluvial. La actividad debe estar comprendida en la normativa correspondiente y el solicitante tiene que demostrar que reúne las condiciones de edad, servicios y aportes.

Por eso, quienes hayan desarrollado tareas en ferrobarcos, embarcaciones o actividades vinculadas con el dragado y el balizamiento deben identificar qué régimen previsional corresponde a su trayectoria laboral antes de iniciar el trámite ante ANSES.

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