Javier Milei palpitó las elecciones presidenciales de 2027: “Sí, estoy yendo por la reelección”

El presidente confirmó que irá por la reelección en las elecciones presidenciales de 2027. Foto: Captura

El presidente Javier Milei ratificó este sábado 14 de noviembre que buscará la reelección en las elecciones presidenciales de 2027, durante un discurso en el Museo Casa Rosada, donde inauguró una exposición sobre Manuel Belgrano en el marco de La Noche de los Museos. El mandatario vinculó la posibilidad de un segundo mandato con su objetivo de ampliar las relaciones comerciales de Argentina y afirmó: “Eso para los que dicen que dudan que estoy yendo por la reelección: sí, estoy yendo por la reelección”.

Qué dijo Javier Milei sobre su candidatura presidencial en 2027

Durante su intervención, el jefe de Estado volvió a expresar públicamente su intención de competir por otros cuatro años al frente del Poder Ejecutivo.

“Estoy yendo por la reelección”, afirmó Milei, antes de presentar una de las metas económicas que proyecta para el próximo período presidencial.

“El objetivo para 2031 es comercializar con el 90% del planeta”, sostuvo. Esa fecha corresponde al final de un eventual segundo mandato, que comenzaría en diciembre de 2027 si el Presidente consiguiera ser reelegido.

La declaración constituye una ratificación de su intención electoral, que ya había manifestado en entrevistas anteriores. En agosto de 2026, durante una conversación con Radio Mitre, Milei también había confirmado que buscaría continuar en la Presidencia.

Por el momento, no se anunció una fórmula presidencial para las elecciones del próximo año.

Cuál es el objetivo económico que Milei planteó para un eventual segundo mandato

El Presidente vinculó su proyecto electoral con la apertura comercial y aseguró que su administración avanzó en la ampliación de mercados internacionales.

“Nosotros, cuando llegamos, solamente comercializábamos con el 10% de los países del planeta. Hoy ya hemos abierto más de 500 mercados y comercializamos con el 30% del planeta”, afirmó.

En su discurso, mencionó los acuerdos comerciales con la Unión Europea, la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA), Singapur y Estados Unidos, además de las gestiones para avanzar en la vinculación con el bloque transpacífico.

Estas cifras y objetivos fueron presentados por Milei como parte del balance de su gestión y de sus proyecciones económicas. La meta del 90% para 2031 corresponde a una propuesta presidencial, no a un resultado alcanzado ni a una previsión oficial confirmada.

El mandatario también anticipó que pretende continuar con la reducción de impuestos y sostuvo que, bajo determinadas condiciones económicas, esa política permitiría devolver recursos al sector privado por un monto equivalente a 500.000 millones de dólares.

La Noche de los Museos y la exposición sobre Manuel Belgrano en Casa Rosada

Las declaraciones se produjeron durante la inauguración de “Belgrano, la revolución de las ideas”, una muestra dedicada a la trayectoria intelectual y política del creador de la Bandera Nacional.

Milei reivindicó el pensamiento económico del prócer y lo definió como “el primer economista moderno y liberal de estas tierras”.

La exposición, organizada en el Museo Casa Rosada, reúne imágenes y documentos históricos seleccionados por Diego Valenzuela y propone un recorrido por las ideas económicas de Belgrano, su participación en la Revolución de Mayo y su posterior actuación militar.

La actividad formó parte de La Noche de los Museos, que permite visitar gratuitamente espacios culturales de la Ciudad de Buenos Aires.

Cabe resaltar que la confirmación de Milei se dio en un contexto marcado por las negociaciones del oficialismo para una eventual suspensión de las PASO de 2027. La definición de esas reglas electorales dependerá del tratamiento legislativo, mientras los distintos espacios políticos avanzan en sus estrategias para los próximos comicios.