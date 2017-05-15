Sorpresivo piropo de una diosa de Hollywood a Nico Vázquez

La Katheryn Winnick, que interpreta a Lagertha en la serie "Vikingos", le envió un video al actor por Twitter.

La actriz Katheryn Winnick, que interpreta a Lagertha en la serie “Vikingos”, es el amor imposible de Nico Vázquez. Y así lo hizo saber tiempo atrás cuando durante su programa “Anillo al dedo” le dedicó unas tiernas palabras a la rubia.

El tiempo pasó y ahora fue la mismísima actriz quien le devolvió los piropos y hasta se animó a hacerle un video desde su cuenta de Twitter.

El encargado de gestionar el mensaje fue el productor Gonzalo Astobiza, muy amigo del actor.

“Hola Nicolás, soy Katheryn Winnick de Vikingos, hago de Lagertha. Gracias por el mensaje, realmente tenés unos ojos hermosos. Bueno, espero verte en el set. ¿Por qué no te subís a un avión? ¿Por qué no venís a visitarme? ¿Por qué no te das la oportunidad de ser un Vikingo, y mi escudero y guerrero personal?”, dice la estrella de Hollywood en el video que se viralizó luego de que Nico lo compartiera en su cuenta de Instagram.

Ahora resta esperar qué hará Nico. ¿Viajará a conocerla?

Hace unos meses mi amigo @gonastobiza me sorprendio con la respuesta de @katherynwinnick al mensaje que yo le mande en vivo en los ultimos programas de #ComoAnilloAlDedo. Lo comparto con ustedes. Otro ejemplo que la humildad te hace mas grande. Gracias @katherynwinnick por tus hermosas palabras. Mi admiración hacia vos, sos una excelente actriz. Y Aguante #Lathgertha. ???? #Vikings ❤️ #katherynwinnick

Una publicación compartida de Nicolas Vazquez ?? (@nicovazquezok) el 13 de May de 2017 a la(s) 12:20 PDT

