Problemas para la China Suárez: sus hijos no viajarían a Turquía para acompañar a Mauro Icardi

La actriz acompañará a su pareja, quien debe tomar su trabajo en el Galatasaray, y su idea principal era llevarse a sus dos hijos menores, fruto de su relación con Benjamín Vicuña, pero al parecer se quedan en Argentina. Qué pasó.

China Suárez y Mauro Icardi. Foto: Instagram/sangrejaponesa.

Mauro Icardi debe volver a Turquía para retomar su trabajo en el Galatasaray y la China Suárez decidió acompañarlo. Según aseguraron desde Puro Show, el programa conducido por Matías Vázquez, la actriz pudo conseguir los permisos de sus exparejas para que sus hijos puedan ir con ella. “La China se va a ir a vivir a Turquía con Mauro, con sus dos hijos menores (Magnolia y Amancio) y, su hija mayor (Rufina), la que comparte con Cabré, va a terminar el año lectivo en Argentina”, expresó la panelista Angie Balbiani.

De esta forma, la periodista dejó entrever que Benjamín Vicuña habría aceptado la mudanza, mientras que Nicolás Cabré le pidió que su hija terminara el año escolar en la Argentina y que se instalara de manera permanente más adelante. “Autorizada por Cabré, se va a ir a vivir a Turquía con la China con la condición de que una vez por mes se vean, o porque viaje él o porque viaje ella. Que yo sepa Vicuña no pidió nada”, agregó Balbiani.

Sin embargo, horas más tarde, Ángel de Brito dijo a través de sus redes sociales que el viaje será el próximo 5 de julio, pero ocurrió algo que los hizo cambiar de opinión. “Último momento, los hijos de Vicuña no viajan”, expresó el conductor de LAM.

Las historias de Ángel de Brito sobre el viaje de la China Suárez con Mauro Icardi. Foto: Instagram.

Para ensamblar esta nueva familia, en la que Icardi pretende llevarse a sus hijas Francesca e Isabella, el jugador vivirá en una nueva casa que le dará el club y que será mucho más grande que la anterior.

La mansión tendría 10 habitaciones y un vestidor enorme. Además, el futbolista habría accedido a recibir a los padres de los niños de la China cuando tengan deseos de ir a visitar a sus hijos a Turquía.

Las camisetas del Galatasaray, donde juega Icardi, para los hijos de la China Suárez. Foto: Instagram/sangrejaponesa.

Ana Rosenfeld le ganó el juicio a Icardi y ahora pide que no pueda salir del país

Mauro Icardi enfrenta una nueva denuncia en su haber. La abogada y amiga de Wanda Nara, Ana Rosenfeld, pidió a la Justicia que le prohibiera la salida del país por no pagarle unos honorarios profesionales que le debe.

Según la información de Guido Záffora, la letrada solicitó a la Justicia argentina el inmediato impedimento de la salida del país: “La doctora Rosenfeld inicia a Icardi una demanda por incumplimiento del pago de sus honorarios. Él no pagó. Le quedó debiendo 10 mil dólares. Ella dice: ‘no abonaste, sos deudor, no podés salir del país’. Por eso, ella le pide a la Justicia que Mauro Icardi no salga del país”.

La denuncia hace referencia al reciente fallo a favor de Wanda Nara con respecto al monto que el futbolista deberá transferirle como cuota alimentaria de sus hijas: un mínimo de 30 mil dólares mensuales.

Ana Roselfeld y Mauro Icardi y Wanda Nara. Fotos: Instagram/ana.rosenfeld - mauroicardi

Así lo informó Cora Debarbieri en A la tarde: “Había iniciado este juicio Ana Rosenfeld y finalmente se ganó. Es un juicio de alimentos para que Mauro Icardi se ponga al día con la cuota con respecto a sus hijas”.

La periodista remarcó que la letrada de Wanda también se vio beneficiada con la resolución: “Y Mauro se tiene que hacer cargo de los honorarios a Ana Rosenfeld en los próximos 5 días hábiles”. Algo que la letrada denuncia que el futbolista aún no ha hecho.