De la polémica a la burla: las reacciones de Wanda Nara y L-Gante al supuesto video íntimo de Mauro Icardi

La empresaria y el cantante brindaron se expresaron sobre la situación del futbolista. La apuntada sobre la filtración del clip erótico.

Wanda Nara y L-Gante. Foto: Instagram/lgante_keloke

Luego de que la vedette uruguaya Natasha Rey compartiera en sus redes un supuesto video íntimo de Mauro Icardi, muchas miradas apuntaron a Wanda Nara como la posible responsable de haberle enviado ese material con la intención de perjudicar a su ex.

Ante la polémica, Wanda decidió comunicarse directamente con Pochi, panelista del programa Puro Show (eltrece), para despegarse del escándalo. Según contó la periodista, la empresaria le envió varios mensajes en los que negó rotundamente estar detrás de la filtración.

Wanda Nara sobre el video de Mauro Icardi. Foto: Instagram @wanda_nara

Pero eso no fue todo: en su descargo, Wanda también mencionó a una tercera persona que ya había sido vinculada anteriormente con Icardi. “Me escribió de forma espontánea, cuando ni siquiera veníamos hablando, y me dijo algo así como: ‘Ahora esta Cande Lecce dice que yo mandé a ensuciar a Mauro, ¡cuando yo misma la denuncié! Con Ana Rosenfeld le iniciamos una causa penal, pero en su momento Mauro no quiso avanzar’”, explicó la panelista.

Qué dijo Cande Lecce sobre el video íntimo de Mauro Icardi

Hace dos años, la modelo de Olavarría Cande Lecce se había puesto en contacto con la panelista Pochi para contarle que había tenido un supuesto romance con Mauro Icardi, delantero del Galatasaray. Aquella historia generó revuelo en su momento, aunque más tarde la propia Lecce terminó desmintiendo esa versión.

Cande Lecce y Mauro Icardi. Fotos: Instagram/candelalecce - mauroicardi.

Ahora, la modelo vuelve a estar en el centro de la escena en un escándalo similar al que involucra a la vedette uruguaya Natasha Rey. Según relató el periodista Pampito, Cande estaría sugiriendo que el video íntimo publicado por Rey habría sido facilitado por Wanda Nara, quien además le habría pedido que hable mal de su ex. En otras palabras, se insinúa que Wanda estaría detrás de los escraches contra Icardi.

Frente a estas versiones, Wanda reaccionó con fuerza y volvió a comunicarse con Pochi para desmentir cualquier vínculo con la filtración. “Me dijo que es imposible que esté detrás de todo esto, que ella misma fue quien denunció penalmente a Cande Lecce en su momento, y que Mauro no quiso avanzar con esa causa”, explicó la panelista.

Por su parte, la periodista Ángeles Balbiani ofreció una lectura más estratégica del accionar de Wanda: “Me parece que es muy astuta. Ahora estamos hablando de Cande Lecce cuando la protagonista del video es Natasha Rey. Al desviar el foco, Wanda se posiciona por anticipado, diciendo ‘yo no tuve nada que ver’, incluso antes de que se lo pregunten”.

La reacción de L-Gante

Como si faltara alguien más en esta historia, L-Gante también se sumó con una indirecta. A través de sus redes sociales, el cantante publicó una historia con la frase: “La vida que maní feste”, dejando un comentario irónico sobre el escándalo del momento.

L-Gante ¿le tiró una indirecta a Mauro Icardi? Foto: Captura Instagram @lgante_keloke

La supuesta amante de Mauro Icardi se cansó del hater y expuso un video íntimo del futbolista: “Yo no miento”

Natasha Rey, la vedette uruguaya que fue recientemente vinculada a Mauro Icardi, le respondió al futbolista y a la China Suárez con un hilo de historias en Instagram. La influencer no solo mostró pruebas de todo lo que dijo, sino que también expuso un video íntimo que Icardi le habría mandado.

Natasha Rey y Mauro Icardi. Foto: Instagram.

En las últimas horas, la estrella del Galatasaray desmintió a la vedette mostrando una conversación donde es ella quien intenta seducirlo a él con un video topless. “Muy poco creíble”, manifestó, mientras que su pareja ironizó con la situación.

Sin embargo, Natasha publicó una captura de su casilla de mensajes de Instagram, señalando que previo al romántico posteo de Icardi a la China, él se habría comunicado con ella: “Él subió una foto con ella como para calmarla pero me escribió antes para decirme. No soy amante, wey”.

Las historias de Natasha Rey escrachando a Icardi. Foto: Instagram.

“Pobre… El que la hace riendo llorando la paga se va a quedar ahí. Claramente. Pero los cuernos los lleva. ¿Seré la única o habrá más modelos?”, apuntó contra la China.

Y aclaró el detrás de la captura que difundió el futbolista en sus redes: “Pero aclaro esa historia que subió él, me la reaccionó hace años, estaba en mi Historia, serás básico! La diste vuelta al menos etiqueten wey”.

Las historias de Natasha Rey escrachando a Icardi. Foto: Instagram.

Y siguió dedicándole textos a la novia de Mauro Icardi: “Denme un segundo que voy a subir todo en breve, tengo que atender a mi hijo primero... viste no me llamo China. Primero la prioridad, después los mini penes ya vengo.… Que disfrute un rato la cornuda”.

Las historias de Natasha Rey escrachando a Icardi. Foto: Instagram.

Además, mostró imágenes del chat entre ellos, denunciando la falta de los mensajes anteriores, incluso de los que mando ella: “Me denuncia ahora que lo queme, ahí te subo. ‘No acepta’ dice, borro todo. Que ‘no acepta’ pone la corneta, ay dios pobre insegura”.

“Para vos rompe hogares. Contame, ¿no tiene un arito de argolla en Pepito? Tú sabes que sii, yo también”, amenazó a la China con una imagen de ella con una máscara de payaso en su cara.

Las historias de Natasha Rey escrachando a Icardi. Foto: Instagram.

Como anticipo, la vedette publicó un video íntimo del futbolista y expresó: “Zorro y zorra tal para cual. Retrátense porque no paro”.

Las historias de Natasha Rey escrachando a Icardi. Foto: Instagram.

Y disparó: “Yo nunca miento. Siempre dije la verdad en todo si no no me meto, pero para vos cornuda. Me la dedico. Tengo que cuidar mi crío wey, tengo prioridades”.

Las historias de Natasha Rey escrachando a Icardi. Foto: Instagram.

Tras la exposición de parte de la uruguaya, tanto Mauro como la China eliminaron el posteo donde hablaeon de ella.