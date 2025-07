Opens in new window

Opens in new window

Opens in new window

Opens in new window

El desesperado pedido que la China Suárez le habría hecho a Jazmín La Cuerpo tras filtrar sus chats íntimos con Mauro Icardi: “Te espero”

La influencer difundió nuevas capturas de los presuntos intercambios con la actriz, luego de que se viralizaran los mensajes hot atribuidos al futbolista.

Jazmín La Cuerpo, Mauro Icardi, China Suárez. Foto: Instagram.

Luego de la viralización de supuestas conversaciones de Instagram subidas de tono entre Mauro Icardi y Jazmín La Cuerpo, surgió un nuevo escándalo. Según compartió la influencer trans en sus redes sociales, la actriz Eugenia “la China” Suárez se habría contactado con ella para pedirle un favor particular.

“Me estoy por ir a Turquía, necesito que me desmienta todo”, le habría solicitado la ex Casi Ángeles, según una captura de pantalla difundida por Jazmín en sus historias de Instagram. En los supuestos chats, la actriz también le habría reclamado: “No era necesario que se la sigas, o me lo pasabas a mí antes”.

Jazmín La Cuerpo filtró chats con la China Suárez. Foto: Instagram / jazminlacuerpooficial1.

Más adelante, Suárez habría insistido: “Pasame todas las capturas que tengas. Te espero”. Ante ese mensaje, Jazmín respondió públicamente: “Ya le pasé todo, amor. La conciencia muy tranquila”.

Todo comenzó cuando Jazmín La Cuerpo compartió imágenes que serían parte de una conversación con el futbolista del Galatasaray. Sin embargo, muchas de las capturas no muestran el contenido completo, lo que generó dudas sobre su veracidad. En una de ellas, solo se lee un “hola” del futbolista. Jazmín ironizó al respecto: “¿Sos curioso, no bebé?”.

Jazmín La Cuerpo filtró chats con Mauro Icardi. Foto: Instagram / jazminlacuerpooficial1.

También mostró una lista de personas que le habrían escrito en las últimas horas, donde figura Icardi. Lo llamativo es que, en el caso del jugador, no aparece el tiempo desde que envió el mensaje, lo cual sumó más sospechas entre los usuarios.

Mauro Icardi confesó quién fue la persona que difundió el video íntimo que publicó Natasha Rey

Más allá de desmentir el haber tenido un romance con la uruguaya Natasha Rey, según Puro Show, Icardi confirmó que es su cuerpo el que aparece en el clip, además de que mencionó a la persona a la que se lo mandó.

La destinataria del video en cuestión era Wanda Nara, que se lo mandó cuando todavía eran pareja en el pasado. Según informaron en el programa de farándula de El Trece, el futbolista se puso en contacto con sus abogadas para avanzar con medidas legales.

Natasha Rey y Mauro Icardi. Foto: FotoJet

El objetivo de Mauro Icardi es denunciar a Wanda Nara por “porno extensión”, producto de que ese video habría sido enviado a la madre de sus dos hijas. Según afirma el deportista, la conductora le habría enviado ese clip a Natasha Rey con el objetivo de exponerlo públicamente.

Otro detalle a tener en cuenta desde lo judicial es que la denuncia se llevará adelante tanto en Argentina como en Italia. Las destinatarias serán Natasha Rey y Wanda Nara.

Para estos casos, las penas en Argentina pueden estar entre los 3 y 10 años, mientras que en Italia el máximo es de 6 años, aunque puede haber una sentencia mayor por la existencia de un vínculo entre los protagonistas.