Opens in new window

Opens in new window

Opens in new window

Opens in new window

Wanda Nara respondió las graves acusaciones de Mauro Icardi: “Tenés que ser hijo de p...”

La mediática salió a responder a través de sus historias de Instagram y desmintió al futbolista, quien la habría acusado de consumir “alguna sustancia”.

Wanda Nara y Mauro Icardi. Foto: Instagram.

Luego de terminar la feria judicial, en las últimas horas los abogados de Wanda Nara presentaron una demanda contra Mauro Icardi. Sin embargo, según contaron en Puro Show, las abogadas del jugador también hicieron lo suyo.

“Mauro denuncia abandono material y emocional de las niñas, además de obstrucción e impedimento de contacto”, contó la periodista Angie Balbiani, y destacó que el futbolista continúa reclamando la restitución internacional porque su deseo es que sus hijas vivan con él en Turquía.

“La señora Nara utiliza a sus hijos como rehenes, como objeto de negociación dejando a las hijas con un perfecto desconocido, el abuelo materno a quien no conocen, denunciado por violencia”, dice el escrito que las abogadas de Icardi presentaron en la Justicia, donde además destacaron que sobre Andrés Nara las menores tenían “referencias aterradoras por parte de su madre”.

También cuestionaron a Wanda por haberlas dejado al cuidado de su maquilladora, a quien conocen desde hace poco tiempo. “Deja a sus hijas a la deriva cuando podrían estar al cuidado de su padre. Las deja tiradas y se muestra con un dudoso estado cognitivo de su madre”, continúa el escrito.

A la mediática la acusan de provocar en sus hijas “miedo y culpa por relacionarse con el padre. Las nenas piensan que el padre las abandonó, que se fue con otra familia, que no entran en el círculo. El accionar de Wanda Nara vulnera derechos de los niños. Actúa como una persona patológica y tóxica que utiliza la culpa y el miedo”.

La feroz respuesta de Wanda Nara

Ante las acusaciones de Mauro Icardi contra Wanda Nara, la mediática salió a responder a través de sus historias de Instagram y desmintió al futbolista, quien la habría acusado de consumir “alguna sustancia”.

“Tenés que ser muy hijo de p..., sabiendo que la mamá de tus hijas tiene leucemia y está constantemente controlada y medicada, querer instalar que pueda haber consumido alguna sustancia”, comenzó escribiendo Wanda Nara en sus historias.

La respuesta de Wanda Nara. Foto: Instagram.

Luego, agregó: “Que jamás consumí ni antes ni mucho menos ahora. Todo con el fin de sacarme a mis hijas y llevarlas a vivir con vos, lo que te hace aún más hijo de p... ya que de una y mil maneras expresaron todos no querer vivir con vos ni verte”.

“Que no pagues hace 10 meses la cuota alimentaria ni la obra social ya es cuestión de la Justicia, pero me cansé de que me acuses, que te dejé siempre de algo nuevo y mentiras para cumplir tu amenaza”, expresó la mediática.