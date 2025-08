Opens in new window

La reacción de Brenda Asnicar al enterarse que Julieta Poggio la reemplazará en Patito Feo: “Antonella Lamas Bernardi hay una sola, ¿ok?”

La actriz habló tras confirmarse que vuelve “Patito Feo” en su versión teatral y lanzó una polémica frase.

Brenda Asnicar y Julieta Poggio. Foto: Instagram.

La confirmación de la obra de teatro de “Patito Feo” despertó emoción y nostalgia de toda una generación que se fanatizó con la novela adolescente del 2007. A pesar de la ilusión de los fans, las protagonistas originales, Laura Esquivel y Brenda Asnicar, decidieron no sumarse al proyecto.

Ante esta decisión, el show tendrá dos nuevas figuras: Albana Fuentes como Patito y Julieta Poggio como la icónica Antonella.

Albana Fuentes y Julieta Poggio. Foto: Instagram/albifuentes - poggiojulieta

La reacción de Brenda Asnicar

Ante la revolución que trajo la noticia, Brenda Asnicar habló sobre su decisión de no volver al proyecto y opinó sobre Poggio, quien se pondrá en la piel del personaje al que ella dio vida.

En Había que decirlo, el streaming de El Trece donde trabaja, expresó: “Hay una nueva Antonella en el teatro, todo mal. No me dejo de sorprender”. Y agregó: “Planean reemplazarnos y está muy bien porque nosotras dijimos que no... Disfrútenlo”.

Sin embargo, la actriz dejó sus diferencias atrás y le deseó lo mejor a la futura obra: “Lejos de las cuestiones personales, ellas son muy talentosas. El proyecto es muy bonito y se merece ser bien recibido”. Pero cerró con una polémica frase: “Antonella Lamas Bernardi hay una sola, ¿ok?”.

La reacción de Brenda Asnicar al enterarse que Julieta Poggio la reemplazará en la versión teatral de "Patito Feo". Video: Había Que Decirlo.

Vuelve “Patito Feo” en su versión teatral, pero sin Laura Esquivel ni Brenda Asnicar

Este lunes, el periodista Adrián Pallares reveló que “Patito Feo” volverá en versión teatral y con nuevas protagonistas. Según explicó el conductor en el programa Intrusos, Laura Esquivel y Brenda Asnicar no aceptaron formar parte del proyecto, por lo que convocaron a otras artistas para este regreso.

“Las protagonistas dijeron que no. Es un proyecto millonario. Tenemos ya protagonistas. La popular sería Albana Fuentes, la chica que interpretó a ‘La Sirenita’ en teatro y la divina es Juli Poggio”, añadió el conductor.

Patito Feo. Foto: archivo.

“Pusieron mucha plata. La idea es hacerlo en teatro. Marcelo Tinelli logró vender los derechos”, detalló el conductor, y recordó que de ese programa participaba Juan Darthés, quien está acusado de abuso sexual a Thelma Fardin durante la gira internacional que habían realizado con el elenco.

En aquel momento también estaban Griselda Siciliani, Gloria Carrá y Gastón Soffritti, pero aún no trascendió quiénes interpretarán sus papeles. “Están empezando a ensayar esta tarde en un teatro de la Calle Corrientes. Están buscando al resto del elenco”, afirmó el periodista.