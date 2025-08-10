Nicki Nicole estuvo presente en el partido del Barcelona y crecen los rumores de romance con Lamine Yamal

Lamine Yamal y Nicki Nicole Foto: Reuters/Instagram @nicki.nicole

Luego que medios españoles especulen sobre una supuesta relación entre Nicki Nicole y Lamine Yamal, la cantante rosarina fue vista este domingo en una de las plateas del Estadio Johan Cruyff viendo el partido del Barcelona ante Como.

Nicki Nicole fue a ver a Lamine Yamal. Video: NA/Redes sociales

Días atrás, medios europeos aseguraron que los jóvenes habían sido captados a los besos en un boliche de España. La rosarina estuvo presente en la fiesta de cumpleaños de la promesa del Barcelona, junto a otros amigos, y habrían estado “tonteando” juntos.

La presencia ya no tan secreta de Nicki Nicole en una de las tribunas, con la camiseta del conjunto culé, parece terminar de confirmar el affeire.

Lamine Yamal en el Trofeo Joan Gamper Foto: REUTERS

Rumores de romance

Hace unos días, el periodista Javier Hoyo aseguró que la cantante argentina le “aseguró” con un gesto que estaría saliendo con la promesa del Barcelona.

“Nicki Nicole ha publicado un vídeo con la canción ‘The boy is mine’, el chico es mío, en español, y ha guiñado el ojo”, dijo el periodista.

Hoyos también contó que una fuente confiable le informó que la cantante argentina y el futbolista estuvieron muy cerca en la fiesta de cumpleaños de Yamal.

“No se liaron, pero sí hubo mucho tonteo. Pero un par de semanas después, el 24 de julio, fueron a una discoteca en la playa y ahí se liaron (besaron) y se fueron juntos a las cuatro de la madrugada”, reveló en un video de TikTok.