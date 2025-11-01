¿Terceros en discordia?: Nicki Nicole se mostró con un nuevo acompañante tras la ruptura con Lamine Yamal

Ángel de Brito compartió información sobre un encuentro de la cantante con un youtuber, lo que encendió los rumores y puso a las redes sociales en modo especulación.

Nicki Nicole se mostró con un nuevo acompañante tras la ruptura con Lamine Yamal. Foto: Instagram.

Luego de una corta relación, la cantante Nicki Nicole y el futbolista Lamine Yamal habrían finalizado su noviazgo. En ese sentido, Ángel de Brito, conductor de LAM, compartió una captura de pantalla y pareciera ser que la cantante ya tiene una nueva compañía.

“Una amiga mía ayer la vio irse con Mernuel, uno de los chicos youtuber de moda. Estuvieron juntos toda la noche y se fueron juntos”. La afirmación se suma a diversos rumores que circulaban en redes, adicionando un nuevo capítulo a la historia sentimental de Nicki Nicole, recientemente separada de Lamine Yamal.

Nicki Nicole y Lamine Yamal terminaron su relación. Foto: Instagram @angeldebritooki

La propia fuente detalló incluso el contexto: “En Picheo, un boliche de Capital”, al reforzar la idea de un encuentro íntimo tras una noche compartida entre luces y música.

Sin embargo, el rumor no surgió de la nada y los más atentos siempre observan hasta el último detalle: “Todo el mundo estaba especulando esto, porque de la nada ella se metió al stream de Yanina el otro día”, se leía en el mensaje íntegro que había difundido De Brito.

Vieron a Nicki Nicole con Mernuel en un boliche. Foto: Instagram @mernuel_

Nicki Nicole, con millones de followers y un historial de apariciones públicas, había generado un movimiento inesperado al sumarse a la transmisión de Yanina Latorre con Mernuel, lo que alimentó las sospechas de un posible acercamiento con el youtuber. La imagen de ambos saliendo del mismo sitio, juntos al amanecer, solo sirvió para encender aún más las especulaciones.

Nicki Nicole se mostró con un nuevo acompañante. Foto: Prensa

Qué dijo Lamine Yamal sobre la ruptura con Nicki Nicole: “No le fui infiel”

Algunos señalaban el reciente viaje de Lamine Yamal a Milán, donde celebró una fiesta junto a amigos y amigas como el detonante del conflicto. Sin embargo, el futbolista salió a desmentirlo en exclusiva al programa D Corazón: “No le he sido infiel ni he estado con otra persona”, refutó el propio futbolista para desmentir los rumores.

En ese sentido, las palabras del futbolista llegan para aclarar el panorama emocional y mediático. No hay engaños, solo una separación pactada y respetuosa. Desmintió las versiones que hablan de terceras personas y manifestó: “Todo lo que está saliendo no tiene nada que ver con nuestra relación”.

Nicki Nicole y Lamine Yamal. Foto: Canal26.com

Los motivos de la ruptura

En las últimas horas, se conoció que Yanina Latorre difundió la noticia y dio los motivos: la distancia y los tiempos desencontrados de la pareja.

Nicole y Yamal habían confirmado su relación públicamente a fines de agosto de 2025, cuando ambos compartieron imágenes juntos en redes sociales y manifestaron cercanía frente a sus seguidores.

Aunque a principios de septiembre pasado, los medios alertaron un posible quiebre en la pareja, el pasado 18 de octubre se conoció que ambas figuras estaban “a los besos” en una terraza de Barcelona y no escondían su relación.