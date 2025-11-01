Se terminó el romance: Lamine Yamal confirmó la ruptura con Nicki Nicole y desmintió rumores de infidelidad

Así lo confirmó la periodista Yanina Latorre, quien además dio detalles sobre los motivos de la separación. ¿Hubo una tercera en discordia?

Lamine Yamal y Nicki Nicole. Foto: NA.

Luego de algunos meses de noviazgo, la cantante Nicki Nicole y el futbolista Lamine Yamal habrían finalizado su relación. La drástica decisión se habría concertado durante una llamada telefónica y tomó por sorpresa a los fanáticos y seguidores que shipeaban el vínculo.

Los motivos de la ruptura

En las últimas horas, se conoció que Yanina Latorre difundió la noticia y dio los motivos: la distancia y los tiempos desencontrados de la pareja.

Nicole y Yamal habían confirmado su relación públicamente a fines de agosto de 2025, cuando ambos compartieron imágenes juntos en redes sociales y manifestaron cercanía frente a sus seguidores.

Nicki Nicole y Lamine Yamal. Foto: Canal26.com

Aunque a principios de septiembre pasado, los medios alertaron un posible quiebre en la pareja, el pasado 18 de octubre se conoció que ambas figuras estaban “a los besos” en una terraza de Barcelona y no escondían su relación, ni momentos íntimos.

Las postales, tomadas en lo que parece ser un espacio privado, muestran a la pareja relajada y en un momento íntimo, sin esconderse. En una de las imágenes, se ve a Nicki abrazando y colgándose del joven delantero.

Mientras que en otra secuencia, Lamine la levanta y la lleva entres sus brazos. Finalmente, al pasar las horas deciden salir nuevamente a esa terraza para compartir un momento sublime entre más besos y un evidente atardecer que corona el momento idílico de la pareja.

Lamine Yamal mostrando su fondo de pantalla con Nicki Nicole. Foto: Captura Instagram @nicolas_williams9

Qué dijo Lamine Yamal sobre la ruptura con Nicki Nicole: “No fui infiel”

Por ese motivo, la noticia sorprendió en redes sociales. Si bien algunos señalaban el reciente viaje del futbolista a Milán, donde celebró una fiesta junto a amigos y amigas como el detonante del conflicto, él salió a desmentirlo en exclusiva al programa D Corazón: “No le he sido infiel ni he estado con otra persona”, refutó el propio futbolista para desmentir los rumores.

En ese sentido, las palabras del futbolista llegan para aclarar el panorama emocional y mediático. No hay engaños, solo una separación pactada y respetuosa. Desmintió las versiones que hablan de terceras personas y manifestó: “Todo lo que está saliendo no tiene nada que ver con nuestra relación”.