“Él me buscó”: habló la azafata señalada como tercera en discordia entre Evangelina Anderson y Martín Demichelis

Tania González Ledesma conoció al director técnico en un vuelo en 2023, mientras estaba en pareja con la modelo.

La tercera en discordia entre Evangelina Anderson y Demichelis Foto: Redes sociales

La separación entre Evangelina Anderson y Martín Demichelis parece tener explicación en un romance secreto que el director técnico habría mantenido con Tania González Ledesma durante dos años.

Este lunes, la azafata sospechosa de ser la tercera en discordia contó su experiencia junto al hombre que supo dirigir técnicamente a River Plate.

Evangelina Anderson y Martín Demichelis. Foto: Instagram.

Al aire de A la tarde (América), Tania González Ledesma dijo: “A Martín lo conocí en un vuelo en el 2023. Cuando lo vi me llamó la atención, pero no sabía quién era hasta que me dijeron que era el marido de Evangelina Anderson”.

“Tuve tres vuelos seguidos, en el primero me pidió un té y me preguntó mi nombre... Hasta que en el tercero, yo estaba tomando mate, él me pidió uno y nos pusimos a hablar”, recordó. Según contó Tania, él le pidió su número y la llamó ese mismo día. “Evangelina es una diosa, una obra de arte y cuando le di mi número no creí que me iba a escribir. Pero a la hora del vuelo me mandó un mensaje y ese mismo día nos vimos en un hotel”, aseguró.

Después del primer encuentro reafirmó sus sensaciones: “Hasta ese encuentro me encantaba... 11, después 30″. A corazón abierto, reflexionó: “Tuve intimidad pronto porque se dio. Él me buscó a mí. Fue mágico. (...) Es raro que en el primer encuentro haya onda y química. No imaginé nada, quedé maravillada. Nos morimos de risa y fue aventura”.

Martín Demichelis. Foto: NA

Con picardía, aseguró que “Demichelis es Adonis”. “Fue un encuentro natural, genial. Se dio y hubo química. A mí me es difícil conectar con alguien que me guste y que la primera vez la pase bien y me guste”, remarcó.

La relación secreta entre Tania y Demichelis

Tania aseguró que después de ese encuentro siguieron en contacto. “Nos seguimos escribiendo y viendo”, indicó, pero aclaró que jamás hablaron de vínculos ni de familia.

También deslizó que la exmujer del futbolista sería la responsable de la filtración. “Días antes yo había tenido un llamado de Martín diciéndome ‘mi mujer ya sabe, está como loca, sabe quién sos, dónde vivís, en dónde trabajás y en el programa el manager no la puede calmar’". “Y yo en una situación laboral complicada pensé este es el peor momento para tener algún tipo de problema. A los días mi nombre salió en los medios”, lamentó.

Igualmente, aseguró que ella no se considera responsable de la ruptura. “Yo considero que si estás en pareja y terminás estando con otra persona, algo está mal. Y ellos estaban mal”, sentenció.