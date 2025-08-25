Pétalos de rosas y velas románticas: Lamine Yamal y Nicki Nicole oficializaron su romance con una tierna foto en redes

La joven promesa del Barcelona decidió compartir la postal con la cantante argentina en redes tras intensos rumores de romance.

Lamine Yamal y Nicki Nicole. Foto: Instagram.

En las últimas horas, Lamine Yamal oficializó su relación con Nicki Nicole con un posteo en redes sociales, donde ambos se dejaron ver por primera vez muy acaramelados.

A través de sus historias de Instagram, la joven promesa del Barcelona le dedicó un tierno posteo a la rapera por su cumpleaños número 25. Además de la velada y el ramo de flores, en la foto también se puede ver a ambos agarrados de las manos y abrazados.

Lamine Yamal y Nicki Nicole blanquearon su romance. Foto: Instagram.

Si bien el deportista compartió la foto hace algunas horas, Nicki Nicole todavía no la reposteó en su perfil de Instagram, donde tiene más de 20 millones de seguidores.

Cómo empezaron los rumores de romance

Semanas atrás, el periodista Javier Hoyo aseguró que la cantante argentina le “aseguró” con un gesto que estaría saliendo con la promesa del Barcelona.

“Nicki Nicole ha publicado un vídeo con la canción ‘The boy is mine’, el chico es mío, en español, y ha guiñado el ojo”, dijo el periodista. También contó que una fuente confiable le informó que la cantante argentina y el futbolista estuvieron muy cerca en la fiesta de cumpleaños de Yamal.

Nicki Nicole fue a ver a Lamine Yamal. Video: NA/Redes sociales

“No se liaron, pero sí hubo mucho tonteo. Pero un par de semanas después, el 24 de julio, fueron a una discoteca en la playa y ahí se liaron (besaron) y se fueron juntos a las cuatro de la madrugada”, reveló en un video de TikTok.

Además, luego que medios españoles especulen sobre una supuesta relación entre Nicki Nicole y Lamine Yamal, la cantante rosarina fue vista en una de las plateas del Estadio Johan Cruyff viendo el partido del Barcelona ante Como.

El conjunto catalán dio inicio de la temporada con la disputa del mítico Trofeo Joan Gamper, que contó con la visita especial de la intérprete, cuya aparición no pasó desapercibida y fue captada por los presentes a través de fotos y videos que se realizaron en las redes sociales.

Lamine Yamal y Nicki Nicole confirmaron su romance. Foto: Reuters/Instagram @nicki.nicole

Por otro lado, medios europeos aseguraron que los jóvenes habían sido captados a los besos en un boliche de España. La rosarina estuvo presente en la fiesta de cumpleaños de la promesa del Barcelona, junto a otros amigos, y habrían estado “tonteando” juntos.

La presencia ya no tan secreta de Nicki Nicole en una de las tribunas, con la camiseta del conjunto culé, parece terminar de confirmar el affeire.