Wanda Nara volvió a ser criticada por su aspecto físico y su higiene personal: “Decile que se bañe”

En las últimas horas se viralizó un video que grabó su amigo Kennys Palacios y la conductora quedó en el ojo de las críticas. Qué pasó.

Wanda Nara. Foto: Instagram.

En las últimas horas, Wanda Nara quedó en medio de una ola de críticas por un video que se viralizó en X. Su amigo Kennys Palacios la filmó en un set de grabación y, aunque muchos pensaron que se trataba de una confirmación de su continuidad en MasterChef ante los rumores de que Iván de Pineda la reemplazaría, un detalle del clip desató la polémica.

El video de Wanda Nara que se viralizó en las últimas horas. Foto: X/KennysPalacios

Muchos usuarios comenzaron a decir que la empresaria no cuidaba su aspecto físico ni su higiene personal. “Decile que se bañe”, fue uno de los tantos comentarios. Otros internautas también criticaron su look: “Con toda la plata que tiene se podría vestir mejor”, “Qué grasa con los breteles caídos, quiere mostrar las tet...”, escribieron.

Algunos de los comentarios que recibió el video. Foto: X/kennyspalacios

Luego se supo que la visita de Wanda Nara al estudio de grabación no fue por el reality de cocina como empezaron a decir, sino que fue a hacer una entrevista con Grego Rossello para su streaming, según Yanina Latorre.

MasterChef Celebrity: cuándo empieza y quiénes son los convocados

Según reveló el periodista Juan Pablo Godino, el área de prensa de Telefe explicó que MasterChef “comenzará a grabarse el 30 de septiembre, un día después de la entrega de los premios Martín Fierro”.

La información llegó cuando se había esparcido el rumor de que el reality debería aguardar hasta el año que viene para ver la luz ya que la productora apuntaba a realizar una adaptación de La Voz Senior. Formato que tampoco es descartado totalmente.

Wanda Nara vuelve a conducir MasterChef. Foto: Telefe.

Sin embargo, desde la misma fuente del canal indicaron que “se tiene previsto que el ciclo salga al aire a mediados de octubre”, con los mismos evaluadores desde hace algunos años: Germán Martitegui, Donato De Santis y Damián Betular.

Hasta el momento se conoce que los convocados serían Roly Serrano, Pablo Rago, Emilia Attias, Graciela Alfano, Momi Giardina, Lizy Tagliani, Luis Ventura, La Joaqui, Sofi Martínez, Fernando Dente, Emmanuel Horvilleur, Carola Reyna, Valeria Mazza y Calu Rivero.