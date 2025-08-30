Dai Fernández no descartó una futura relación amorosa con Nico Vázquez: “Estamos todo el día juntos”

La actriz explicó los motivos de su separación con el bailarín Gonzalo Gerber y cuál es el vínculo que tiene con su compañero de elenco.

Nico Vázquez y Dai Fernández Foto: NA

Dai Fernández, la actriz coprotagonista de “Rocky” que había sido señalada como la tercera en discordia entre Nico Vázquez y Gimena Accardi, habló nuevamente frente a las cámaras sobre este supuesto romance y, aunque lo negó una y otra vez, dejó la puerta abierta para comenzar en un futuro una historia de amor.

Tras su separación del bailarín Gonzalo Gerber, la intérprete explicó ante América TV que intenta superar la sobreexposición mediática del momento: “Estoy tratando de volver el foco a mi trabajo, disfrutar de lo que hago y no pensar en el lado B de toda la exposición. Lo tomo con calma”.

Dai Fernández y Nico Vázquez Foto: Instagram

“Está todo bien con Gonza, nos queremos mucho, estuvimos de novios siete años, fue una relación hermosa y nos quedamos con eso”, sostuvo Fernández al tiempo que remarcó el motivo por el que no brindaron declaraciones previas: “Somos muy bajo perfil y nos cuesta. No es necesario salir a aclarar nada”.

Sin embargo, descartó rotundamente que el conflicto haya influido en la ruptura de su vínculo: “Las cosas ya estaban mal desde antes, esto fue una circunstancia más. Somos muy amigos, contamos esta historia, es entendible y tratamos de despejar estas ideas que no son ciertas”.

Respecto a su vínculo actual con Vázquez expresó: “Estamos todo el día juntos, charlamos mucho y él me ayudó a atravesar todo esto que es un duelo”. Al ser consultada por un posible noviazgo con su par, se limitó a responder: “Por ahora no”.

Nico Vázquez en "Rocky" Foto: Instagram

El ataque de llanto de Nico Vázquez en el camarín

Luego de la confesión de Gimena Accardi sobre la infidelidad a exesposo, Nicolás Vázquez, el actor confirmó que iniciaron un trámite de divorcio exprés que, según trascendió, quedó resuelto horas después de hacerse pública la noticia.

En ese sentido, en el programa “Secretos Verdaderos”, contaron algunos detalles sobre los días que viene atravesando Nico Vázquez, que se presentó con Rocky en el teatro a pesar de tener una fuerte lesión y estar muy mal de ánimo: “Me dicen que Nico ayer tuvo un ataque de llanto en el camarín, que está muy mal. Me dicen que Gimena también está muy mal. Pero después de que firmaron el divorcio no volvieron a hablar”.

“Nico está bastante bajoneado. Los compañeros lo ven triste, alguno lo vio llorar. Tal vez la perdonó como persona. Ella se confundió, él la amó y tal vez siguen teniendo un cariño muy profundo. Ahora, yo no sé si él la perdonó como pareja, porque el divorcio fue exprés, de un momento para el otro”, aseguraron.

“El divorcio rápido lo hicieron para no tentarse de seguir con la relación, yo creo que él lo necesitaba porque estaba a dos minutos de perdonarla”, comentaron.