Otra polémica entre Wanda Nara y Mauro Icardi: la cruel decisión del futbolista con las mascotas

La empresaria reveló una polémica acción del futbolista con los gatitos que formaban parte de la familia. Al divulgar la noticia, desató la furia de sus seguidores en las redes sociales. Enterate qué sucedió.

Wanda Nara y Mauro Icardi. Foto: NA.

Wanda Nara volvió a poner en evidencia sus diferencias con Mauro Icardi, pero esta vez el conflicto gira en torno a las mascotas de la familia.

En diálogo con Puro Show (eltrece), la empresaria reveló que el futbolista decidió llevar únicamente a dos perras a su hogar, ubicado en el Chateau Libertador, mientras que los gatos que sus hijas habían adoptado durante su estadía en Estambul quedaron fuera de la casa.

Wanda Nara se mostró acompañada de sus hijas y sus mascotas. Foto: Instagram @wanda_nara.

Según contó Wanda, cuando le preguntó a Icardi sobre el paradero de los felinos, la respuesta del delantero fue que los “liberó en la calle”, una declaración que la angustió profundamente y que generó gran preocupación por la suerte de los animales.

La difícil situación de las mascotas en Italia

La situación se agrava aún más con el estado de salud de uno de los perros que se quedó en Italia: “Lo tienen que operar y no pueden hacerlo porque Mauro no firma. Es un perro que necesita atención urgente y corre riesgo de morir en estos días. Son situaciones que nos afectan moralmente”, expresó Wanda con evidente preocupación.

Mauro Icardi y Tano. Foto: Instagram @mauroicardi

Mientras tanto, Mauro Icardi vive en Turquía junto a la actriz China Suárez y sus hijos, en una nueva vivienda donde, por ahora, solo convive con Tano, un dogo de Burdeos de ocho años. Sin embargo, crecen las expectativas sobre el futuro de las mascotas que pertenecen a la actriz y que podrían sumarse a la familia en el exterior próximamente.

Esta nueva polémica se suma a una serie de desencuentros mediáticos entre Wanda Nara y Mauro Icardi, reflejando la tensión y el impacto que estas decisiones tienen tanto en los niños como en los animales de la familia.