“Adoptamos”: Wanda Nara presentó al nuevo integrante de su familia y enterneció las redes

La empresaria volvió de México tras grabar el reality que conduce junto a Darío Barassi y dio una inesperada sorpresa.

Wanda Nara. Foto: Instagram.

Wanda Nara volvió al país tras grabar “Love is Blind” en México y, luego de sorprender con su actitud en Ezeiza al evitar hablar con la prensa, se mostró más cercana a sus seguidores en redes, donde incluso presentó al “nuevo integrante” de la familia.

“Adoptamos un nuevo integrante”, contó la empresaria en su perfil de Instagram junto a un video mostrando al pequeño cobayo que ahora convive con la familia Nara.

Wanda Nara adoptó un nuevo integrante. Foto: Instagram.

“¡Hola!”, se la escucha decir a Wanda Nara en el clip. “Para mí la busca a Fran”, agregó, haciendo referencia a que el animal estaba buscando a una de sus hijas fruto de su relación con Mauro Icardi.

Wanda Nara volvió del país mexicano tras grabar el reality que conduce junto a Darío Barassi y ahora, en Buenos Aires, tiene la agenda llena con las grabaciones de MasterChef Celebrity.

Mauro Icardi prepara otro golpe legal contra Wanda Nara

Mauro Icardi decidió dar otro paso judicial y estaría por dar un golpe nuevamente contra Wanda Nara, con el fin de volver a solicitar la restitución internacional y así volver a vivir con sus hijas Francesca e Isabella.

La información se dio a conocer luego de una nueva publicación del jugador de fútbol, que no deja lugar a imaginar otra cosa que un futuro posteo con la frase “Tic-Tac Johnny”, en honor a su fanatismo por Johnny Depp. Allí, muestra la nueva casa de los sueños que tiene junto a la China Suárez, donde cada una de sus hijas tiene un cuarto esperándolas.

La historia de Mauro Icardi de la casa de los sueños en Turquía. Foto: Instagram

El delantero del Galatasaray se habría reunido con sus abogadas para solicitarle que recusen al juez Nicolás Hagopián, quien lleva adelante las decisiones del conflicto familiar y que según el punto de vista del futbolista, no es del todo imparcial con la madre de las niñas, según explicó el periodista Gustavo Méndez.

El pedido surgiría con el fin de poner sobre la mesa un nuevo pedido de restitución internacional con Francesca e Isabella, quienes aún no viajaron a Turquía. Los trascendidos indican que las niñas no se embarcaron porque la “Bad Bitch” sostendría que no están dadas las condiciones.

Mauro Icardi volvió a dejar en claro que va por la tenencia de sus hijas. Foto: Instagram / mauroicardi.

El deportista se encuentra en Estambul desde hace más de un mes, donde no sólo inició los entrenamientos con el Galatasaray, sino que además inició una nueva vida junto a su novia, Eugenia “La China” Suárez, su hija Rufina Cabré y las visitas esporádicas de Amancio y Magnolia Vicuña.