Mauro Icardi prepara otro golpe legal contra Wanda Nara: quiere volver a vivir con sus hijas

El deportista publicó una llamativa historia de Instagram en donde deja entrever que el wandagate está lejos de terminar. ¿Vuelve el “Tic-tac Johnny Depp”?

Mauro Icardi volvió con gol al Galatasaray. Foto: Instagram @galatasaray

Mauro Icardi decidió dar otro paso judicial y estaría por dar un golpe nuevamente contra Wanda Nara, con el fin de volver a solicitar la restitución internacional y así volver a vivir con sus hijas Francesca e Isabella.

La información se dio a conocer luego de una nueva publicación del jugador de fútbol, que no deja lugar a imaginar otra cosa que un futuro posteo con la frase “Tic-Tac Johnny”, en honor a su fanatismo por Johnny Depp. Allí, muestra la nueva casa de los sueños que tiene junto a la China Suárez, donde cada una de sus hijas tiene un cuarto esperándolas.

La historia de Mauro Icardi de la casa de los sueños en Turquía. Foto: Instagram

El delantero del Galatasaray se habría reunido con sus abogadas para solicitarle que recusen al juez Nicolás Hagopián, quien lleva adelante las decisiones del conflicto familiar y que según el punto de vista del futbolista, no es del todo imparcial con la madre de las niñas, según explicó el periodista Gustavo Méndez.

El pedido surgiría con el fin de poner sobre la mesa un nuevo pedido de restitución internacional con Francesca e Isabella, quienes aún no viajaron a Turquía. Los trascendidos indican que las niñas no se embarcaron porque la “Bad Bitch” sostendría que no están dadas las condiciones.

Mauro Icardi y sus hijas.

El deportista se encuentra en Estambul desde hace más de un mes, donde no sólo inició los entrenamientos con el Galatasaray, sino que además inició una nueva vida junto a su novia, Eugenia “La China” Suárez, su hija Rufina Cabré y las visitas esporádicas de Amancio y Magnolia Vicuña.

Otra polémica entre Wanda Nara y Mauro Icardi: la cruel decisión del futbolista con las mascotas

Wanda Nara volvió a poner en evidencia sus diferencias con Mauro Icardi, pero esta vez el conflicto gira en torno a las mascotas de la familia.

En diálogo con Puro Show (eltrece), la empresaria reveló que el futbolista decidió llevar únicamente a dos perras a su hogar, ubicado en el Chateau Libertador, mientras que los gatos que sus hijas habían adoptado durante su estadía en Estambul quedaron fuera de la casa.

Mauro Icardi y Tano. Foto: Instagram @mauroicardi

Según contó Wanda, cuando le preguntó a Icardi sobre el paradero de los felinos, la respuesta del delantero fue que los “liberó en la calle”, una declaración que la angustió profundamente y que generó gran preocupación por la suerte de los animales.