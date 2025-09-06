Una faceta desconocida: se supo a qué se dedica la China Suárez en Turquía y el motivo por el que perdió sus sponsors

La noticia sorprendió a muchos: la China Suárez consiguió un trabajo en Turquía, pese a no hablar el idioma ni contar con contactos en el país y no tiene nada que ver con el modelaje.

La nueva vida de la China Suárez en Turquía. Foto: Instagram @sangrejaponesa

La China Suárez atraviesa una nueva etapa en Estambul, donde decidió instalarse junto a Mauro Icardi. Allí convive con el futbolista y con Rufina, su hija mayor fruto de la relación con Nicolás Cabré, mientras que Magnolia y Amancio –los hijos que tuvo con Benjamín Vicuña– viajan a visitarla aproximadamente cada veinte días.

Qué trabajo consiguió en Turquía

En este contexto, muchos se preguntaban de qué vive actualmente la actriz. La respuesta llegó en El Diario de Mariana (América), cuando el periodista Martín Candalaft reveló: “No sé si esto se sabía, pero me contaron que La China Suárez tiene un trabajo en Turquía”.

La nueva vida de la China Suárez en Turquía. Foto: Instagram @sangrejaponesa

Según explicó, se desempeña en el rubro de la comunicación: “Trabaja de relaciones públicas. Es RR. PP. de una marca de cosmética. No es la imagen, trabaja de relaciones públicas”, detalló el panelista.

La sorpresa fue grande, ya que no habla el idioma ni tiene una red de contactos en ese país. Ante esa observación, Candalaft aclaró: “Es la mujer de un tipo muy conocido. Estaban bastante preocupados porque acá (en la Argentina) no tiene trabajo la China Suárez. Esto más allá de que tiene un novio que es recontra millonario, acá en Argentina no tiene ni una marca, se le cayeron todas”.

Mauro Icardi y la China Suárez. Foto: Instagram @mauroicardi

Por qué perdió sus contratos con marcas

En cuanto a ese quiebre con las marcas, el periodista explicó el motivo de la ruptura comercial: “Las marcas que la contratan dicen, desde el lado de La China Suárez, que cada vez que ella promociona un producto, la cantidad de hate y de comentarios negativos que tiene ese producto, superan a los positivos. Por eso se ha quedado sin marcas. De hecho, estaba cerrando un contrato para filmar una novela en Turquía y estaba viendo de hacer algo en España”.

China Suárez junto a sus hijos en Turquía. Foto: Instagram.

Qué proyectos tiene por delante

Actualmente, Suárez conserva solo una colaboración con una firma, pero bajo un esquema de canje y no con pago en efectivo. “Esto que estamos contando es un padecimiento para la China Suárez. Le queda una sola marca con la que tiene una cápsula y es por canje, no es por dinero aparentemente”, aseguró Candalaft.

De todos modos, su futuro laboral no está atado exclusivamente a la Argentina. De hecho, ya recibió cuatro propuestas en Turquía para participar en producciones, eventos y presentaciones, además de negociaciones para sumarse a una novela. “Dicen que está negociando hacer una novela. Tiene trabajo en otras partes del mundo, no en Argentina. Económicamente no le preocupa porque está al lado de Icardi”, concluyó el periodista.